Juan del Val y todo 'La Roca' sentencian así a Yenesi tras su controvertida espantada en 'Tu cara me suena'

Ha sido sin duda la protagonista de esta semana en 'Tu cara me suena'. Después de pegar la espantada en pleno directo y de revolverse contras las votaciones del jurado, Yenesi está en boca de todos. Este domingo, 'La Roca' ha analizado lo sucedido y Juan del Val se ha dirigido a la concursante con un consejo.

Tras ver su actuación como Britney Spears, Nuria Roca era muy sincera. "Está muy bien caracterizada, se parece a Britney Spears muchísimo", opinaba la presentadora. "Lo que nos pasa siempre con Yenesi es que no es cantante profesional, entonces es verdad que aunque en la interpretación lo calca en muchas ocasiones siempre tiene a nivel vocal alguna cosa que mejorar", soltaba por su parte Berni Barrachina. "Hombre no es Ana Guerra", le replicaba Nuria.

"¿Pero qué ha pasado que se ha enfadado con el jurado?", cuestionaba Nuria Roca sin saber lo que había pasado en la última gala de 'Tu cara me suena'. "Yo no recuerdo que en 'Tu cara me suena' un concursante se vaya", comentaba Berni. "Pero se va de verdad no forma parte del show", seguía preguntando la presentadora. "No, se fue de verdad aunque volvió a los diez minutos y se la ve sentada jodida", aclaraba Berni. "Porque alguien le diría anda ven y siéntate ahí", apostillaba Juan del Val.

Juan del Val, claro y rotundo con Yenesi: "No hay que tomárselo en serio"

Justo después, Juan del Val que tiene experiencia como jurado en 'El desafío' no dudaba en opinar sobre la polémica de Yenesi. "Yo en general lo que quiero decir con estos concursos en los que si me siento identificado con la concursante quejándose del jurado. Yo creo que las cosas nunca hay que tomárselas tan en serio, lo digo como valoración general", destacaba el escritor.

"Es normal que tú haces un trabajo durante la semana y te puede salir bien o mal y es cierto que te puedes enfadar un poco. Pero tomarse las cosas tan en serio, al final es televisión", sentenciaba Juan del Val. "A mi entender lo que estamos en casa queremos ver show y que se lo pasen bien, que les de un 4 o un 8 o un 12 a mí me da igual", aseveraba por su lado Berni.

"Pero a lo mejor esto también forma parte del show", añadía Nuria Roca. "Es que a ella a estas alturas del programa tendría que estar ubicada y decir no soy artista, no soy cantante, pero es verdad que es muy querida por el público y da el show. Pues se la Silvia Abril, la semana pasada volvió y no ganó, a ella siempre la ponían un 4 pero ella hacía lo que mejor sabe hacer", añadía Pilar Vidal.

Era entonces cuando Nuria Roca preguntaba si Yenesi tenía sentido del humor. "Pues yo creía que tenía más y no tiene, tiene más Esperansa Grasia para mi gusto, ella no lo tiene aún", concluía Pilar Vidal.