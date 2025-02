La amenaza de María José Campanario con acciones legales a Lydia Lozano tras lo que afirmó de ella en 'Ni que fuéramos'

Hace unos días conocíamos que María José Campanario será una de las concursantes de la próxima edición de 'El Desafío'. De esta forma seguirá los pasos de su marido, Jesulín de Ubrique, que ya participó en la segunda edición del programa presentado por Roberto Leal en Antena 3.

Sin embargo, esta no es la única noticia relacionada con la odontóloga que ha dado de qué hablar. Y es que, esta misma semana Lydia Lozano anunciaba en 'Ni que fuéramos' que María José Campanario "había sido ingresada en un conocido hospital de Madrid". Una información que ella no tardó en desmentir. Pero, lejos de quedarse ahí, publicó un comunicado en su perfil de Instagram donde cargaba duramente contra la periodista.

La próxima concursante de 'El Desafío' ha publicado un story en el que dice que "la salud de las personas es una cosa de la que no se puede hablar porque así lo dice la ley. Mi salud me compete solo a mí y porque yo haya hablado de mi patología no significa que lo pueda hacer cualquiera con tanta ligereza. No es legal hablar de ello, excepto si una persona lo autoriza".

María José Campanario amenaza con emprender acciones legales

"No tengo por qué dar explicaciones de por qué voy al médico o dejo de ir. Además, ni siquiera os paráis a pensar que hablar de 'ingresos graves' de una persona hace que todos los familiares, amigos, que viven lejos de mí e, incluso, mis hijos y mi marido, se preocupen sin ninguna necesidad. Porque, además, repito, es un tema absolutamente privado", insiste María José Campanario.

La mujer de Jesulín de Ubrique ha terminado su comunicado amenazando con emprender acciones legales contra quienes continúen especulando sobre su salud. "Dejad de hacerlo porque si no, me veré en la tesitura de tener que interponer otra demanda y no he perdido ninguna en ocho años que llevo haciéndolo. Yo puedo hablar de mi salud cuando yo quiera y eso no significa que lo pueda hacer cualquiera. Muchas gracias", ha sentenciado.

Según contó Lydia Lozano en 'Ni que fuéramos' y que tanto ha enfadado a María José Campanario, la odontóloga fue ingresada en el hospital por "muchísimos dolores" fruto de la fibromialgia que padece. Sin embargo, ella no tardó en desmentir esta información. Lo hizo publicando en sus stories de Instagram un selfie desde una terraza en la que estuvo disfrutando del atardecer. Una imagen que demuestra que se encuentra perfectamente y que no está en ningún hospital.