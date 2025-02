La significativa reacción de Belén Esteban al fichaje de María José Campanario por 'El Desafío'

Este domingo se filtraba una noticia que nos sorprendía a todos: María José Campanario será el fichaje bomba de la próxima edición de 'El Desafío', según avanza Algo Pasa TV. De esta forma, seguirá los pasos de su marido, Jesulín de Ubrique, quien ya participó en la segunda edición. Una de las reacciones más esperadas a esta noticia era la de Belén Esteban, y no ha tardado en producirse.

La de Paracuellos se ha pronunciado en 'Ni que fuéramos' sobre el inesperado fichaje de la odontóloga por el programa de Antena 3 presentado por Roberto Leal. Para sorpresa de sus compañeros, Belén Esteban reconocía que "yo ya lo sabía. A mí ya me lo habían dicho. Yo lo sabía hará como tres semanas o un mes".

Respecto a qué le parece la participación de María José en 'El Desafío', la colaboradora ha dejado claro su opinión: "Pues mira, yo te voy a ser muy sincera. Si la han llamado y a ella le apetece, no me parece mal. Lo digo de corazón, eh", ha sentenciado. La mujer de Jesulín de Ubrique ya visitó el espacio de Antena 3 para apoyar a su marido, en la edición en el que él participó, donde, además, se atrevió con la prueba de la apnea.

Belén Esteban sale en defensa de María José Campanario

Al contrario que Belén Esteban, Kiko Matamoros sí que se ha mostrado muy sorprendido, puesto que María José padece fibromialgia, una enfermedad que le podría acarrear dificultades a la hora de hacer las duras pruebas del programa. "No es muy compatible", ha asegurado el colaborador. Sin embargo, su compañera ha salido, sorprendentemente, en su defensa, recordando que "ella últimamente se encuentra mejor". Además, ha rememorado lo mucho que aguantó cuando hizo la prueba de la apnea: "Cuando estuvo Jesús en el programa, ella hizo la prueba de la apnea y duró".

Esta no será la primera aparición de María José Campanario en un concurso de televisión, aunque sí que será la primera vez que participe. Cabe recordar que, hace unos meses apareció en 'Mask Singer', también en Antena 3, bajo la máscara de Ovejita. En aquel entonces, Belén Esteban sí que se mostró muy molesta ya que, según contó en 'Ni que fuéramos', ese disfraz era el suyo.

"Hay una cosa que nunca he contado. En Antena 3 me cogieron para 'Mask Singer', con el contrato firmado y el disfraz hecho, me dijeron que tampoco me querían. Con un contrato firmado. No denuncié porque soy buena persona, pero tenía que haberlo hecho", explicó la colaboradora en una entrevista a la revista 'Semana'. Tras ver a María José con su disfraz, reconoció en su programa que "me ha llamado la atención. Yo ya he llegado a un momento en mi vida que me da igual todo".