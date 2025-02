A María Patiño y Belén Esteban les preguntan por su posible salto a TVE y su reacción lo dice todo

'La noche golfa', el programa presentado por Miguel Lago en Telemadrid recibió en su segunda entrega a dos de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, María Patiño y Belén Esteban. Tras acudir juntas a 'La Revuelta', la presentadora y la colaboradora de 'Ni que fuéramos' fueron a divertirse al espacio de la cadena pública madrileña.

Ambas se sinceraron con Miguel Lago sobre cómo están vivienda esta nueva etapa profesional. Y, de paso, respondieron a la pregunta que todo el mundo se hace: ¿darán el salto a Televisión Española con el magacín que prepara el ente público para las tardes de La 1?

Miguel Lago les hacía esa pregunta después de que María Patiño y Belén Esteban admirararan el espacio que tenía el programa de Telemadrid, "más grande que el pisito" de 'Ni que fuéramos'.

"Bueno, idos aclimatando. A fin de cuentas, esto es tele pública", les decía el también colaborador de 'Y ahora, Sonsoles'. A raíz de esto, sacaba a relucir las especulaciones sobre su fichaje por TVE: "Están los rumores por ahí de que caéis en la televisión pública". Sin querer confirmarlo ni desmentirlo, Belén reconocía que ambas estaban disponibles "para lo que surgiera". "Estamos abiertos a todo", dejaba claro.

Por si esto fuera poco, la de Paracuellos aseguraba que "a nosotros nos llaman desde cualquier sitio y ahí estamos. Somos como la mosca cojonera, que se dice. Donde nos llamen, vamos". Por su parte, María Patiño añadía que "lo que tenemos claro es que no nos vamos a quedar en casa y lo hemos demostrado".

María Patiño y Belén Esteban recuerdan el final de 'Sálvame'

En otro orden de cosas, la presentadora y la colaboradora han recordado los meses que vivieron tras la cancelación de 'Sálvame'. "Va a hacer dos años que no estamos en Mediaset, se cumplirán el 24 de junio", rememoraba Belén Esteban. "¡Madre mía! Lleva grabada la fecha", comentaba, sorprendido, Miguel Lago. "¡Cómo pasa el tiempo!", exclamaba María Patiño.

Sobre el fin de su etapa en 'Sálvame', la colaboradora confesaba que "vivimos un drama. En esa época, yo me lo tomé mejor. María se lo tomó más en serio. Pero cuando empezamos en 'Ni que fuéramos', se intercambiaron los papeles. Ella estaba más segura y yo más nerviosa. Nos apoyamos mutuamente en ambos momentos".

"El tema del despido es algo que yo ya había vivido anteriormente. Estuve antes en Antena 3 y trabajé en agencias. A mí lo que me dolió es encender la tele y sentir que estaba vetada nuestra existencia. No lo entendí y sigo sin comprenderlo. Mi psicólogo me dijo que, quizás, no había que entenderlo, que se tenía que aceptar y punto", sentencia María Patiño.