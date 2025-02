Toque de atención a Miguel Lago en 'Sonsoles' por la frase que emplea al referirse a Rajoy

La visita de Mariano Rajoy a 'El Hormiguero' ha provocado un sinfín de reacciones. El último en pronunciarse sobre el ex presidente del Gobierno ha sido Miguel Lago al hablar de su entrevista con Pablo Motos en 'Y ahora Sonsoles'.

El humorista no ha dudado en alabar a Mariano Rajoy tras ver un fragmento de su entrevista en 'El Hormiguero'. "Aquí solo lo entiende Miguel Lago porque son los dos gallegos", soltaba de primeras Sonsoles Ónega. "Esto lo he dicho yo muchas veces. Yo tuve la fortuna de ir a varias sesiones del control en el Congreso invitado por amigos diputados cuando el señor Rajoy era el Presidente del Gobierno", empezaba explicando el cómico.

"Y tenía un tono, aparte de una inteligencia y una brillantez dialéctica indiscutible, que le pagaba un baile y un vacile a todos los demás por el sentido el humor y el sarcasmo que tiene. Y muchas veces a Rajoy no se le ha entendido porque es muy muy gallego hablando y creen que está hablando en serio y diciendo un disparate, y no, lo que se está es quedando contigo y no te enteras", recalcaba Miguel Lago.

"Totalmente", apostillaba Sonsoles Ónega. Por su parte, Ángela Vallvey no tenía reparos en recriminarle a su compañero lo que estaba tratando de hacer con Mariano Rajoy. "No le hagas la pelota que ya no está", soltaba la colaboradora. "No le hago la pelota, es la realidad de las cosas", se defendía Lago.

Miguel Lago da la cara por Mariano Rajoy en 'Y ahora Sonsoles'

Por su parte, Teresa Bueyes ponía sobre la mesa que ella sabía que con quién se llevaba muy bien Mariano Rajoy fuera de cámaras era con Pablo Iglesias porque los dos tenían un sentido del humor muy parecido. "Se llevaban muy bien porque era un dúo muy divertido", aseveraba la abogada. "Si era un dúo cómico, el dúo Sacapuntas, uno era saca y el otro la punta", ironizaba Vallvey.

"Yo creo que a Rajoy le puedes criticar muchas cosas pero creo que ni la inteligencia ni el sentido del humor de lo que el ex presidente, o presidente que se le sigue llamando así, carezca", sentenciaba Miguel Lago. "Inteligencia obviamente porque además para ser registrador de la propiedad hay que ser muy inteligente", añadía Pilar Vidal.

"Y muy buena persona que es muy amigo de mi mejor amiga", recalcaba por su lado Teresa Bueyes provocando una vez más que Ángela Vallvey les llamara a todos "corte de pelotas" por poner por las nubes al ex presidente del Gobierno.