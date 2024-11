La sorprendente reacción de Jesulín de Ubrique al ver a María José Campanario en 'Mask Singer'

Este miércoles, 6 de noviembre, Antena 3 ha emitido una nueva entrega de 'Mask Singer' con María José Campanario como una de las protagonistas. La mujer de Jesulín de Ubrique era la famosa que se escondía bajo el disfraz de Oveja. Una gran sorpresa para todos, incluido para su marido, que no daba crédito.

La odontóloga ha dejado sin palabras a todos, tanto al presentador como a los investigadores, que no han conseguido descubrirla. Y es que ha hecho un papel excelente bajo la máscara de Oveja. En cuanto se ha quitado la máscara, María José Campanario ha contado cómo ha vivido la experiencia, y cómo se lo han tomado Jesulín y sus hijos.

La celebrity ha desvelado sus trucos para mantener en secreto su participación en el programa de Antena 3. Ha reconocido que fue complicado el ocultarlo en casa para no hacer saltar las alarmas de Jesulín de Ubrique o sus hijos. Y para ello, no dejó de repetirles que estaba en un curso de odontología, una coartada que al parecer se creyeron.

A la pregunta de cómo ha conseguido que Jesulín de Ubrique no se diera cuenta de que estaba preparando su actuación, ella ha respondido que cómo suele escuchar música en casa, su marido no ha sospechado nada en ningún momento. De hecho, ha explicado que el torero escuchó sus canciones grabadas y en ningún momento se percató de que era su voz.

"Incluso hice la prueba, con mi marido al lado metí las canciones con mi voz y en ningún momento levantó nadie una ceja ni nada", contó María José Campanario en el programa de Antena 3. Además, no ha dudado en mandarle un mensaje con mucha guasa: "Cariño, es la primera vez que te engaño, pero era por un motivo importante".

La reacción de Jesulín al ver a María José Campanario en 'Mask Singer'

Cabe recordar que el programa es grabado, por lo que mientras se emitía la odontóloga subía una historia a Instagram en la que mostraba el momento exacto en el que su marido ha visto en televisión que era ella la que estaba bajo la máscara de Oveja. "¿Cuándo has hecho tú eso?", le preguntaba el de Ubrique, en shock, desde el sofá de su casa. "Me voy de casa y ni te enteras", le replicó ella, entre risas. El diestro, incrédulo por la situación, se limitó a decir, en tono irónico: "La madre que te parió". Una prueba más que evidente de que él no tenía ni idea de que su mujer había viajado a Madrid para la grabación de este proyecto.

Respecto a sus hijos, María José Campanario reconocía desde el programa que "van a llorar de la risa" en cuanto la vean. Además, la mujer de Jesulín de Ubrique también ha aprovechado su presencia en 'Mask Singer' para hacer una aclaración sobre su trabajo, dejando claro que ella no es enfermera, sino que lo que estudió fue técnico de laboratorio y que antes de conocer a su marido, trabajó en un laboratorio.

De paso, ha querido lanzar algún que otro dardo a los haters: "La gente me daba por muerta, desaparecida, fallecida, como que no vivo, que no salgo, que no me muevo… Creo que la gente tiene la idea de que no tengo vida, y no. Soy bailonga, tengo mucha marcha, me gusta bailar, me gusta cantar…", ha reconocido en el programa conducido por Arturo Valls.