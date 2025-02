Lydia Lozano se va de la lengua con lo que dice del salto de 'Sálvame' a las tardes de TVE

Ha pasado un año y ocho meses desde que Mediaset canceló 'Sálvame' y hace nueve meses que su universo volvía a nuestras vidas gracias a 'Ni que fuéramos' en Canal Quickie y TEN. Pero ahora buena parte de sus rostros podrían dar el salto a las tardes de TVE con el nuevo magacín que prepara la cadena pública con Fabricantes Studio. Y la última en dejar claro que esto puede pasar ha sido Lydia Lozano.

En los últimos meses ha habido muchos rumores sobre que la productora de 'Ni que fuéramos' daría el salto a TVE y se encargaría de producir un nuevo magacín diario para las tardes de La 1. De hecho, se llegó a publicar que este nuevo formato contaría con Marc Giró y Belén Esteban como presentadores, aunque parece que el catalán no quiere dejar Barcelona para venirse a Madrid.

Asimismo, hace una semana Miguel Lago no dudaba en aprovechar la visita de Belén Esteban y María Patiño a su programa 'La noche golfa' en Telemadrid para preguntarles sobre este rumor y ambas dejaron la puerta abierta a su fichaje por TVE. Ahora ha sido Lydia Lozano la que ha dejado una pista sobre lo que está por venir en las próximas semanas.

Cabe decir que José Pablo López, el presidente de RTVE ya ha confirmado que la cadena pública estrenará un magacín diario en las tardes de La 1 en el mes de abril después de la cancelación de 'La Moderna' y 'El Cazador'. Un formato que contará con la producción de la factoría que creó 'Sálvame' y de la que viene precisamente Sergio Calderón, el recién nombrado director de TVE.

Lydia Lozano cae en la trampa de Pilar Vidal y habla del salto de 'Sálvame' a TVE

Pues bien, Lydia Lozano ha sido víctima de una broma en el podcast 'Chico de revista' que presenta Arnau Martínez, reportero de 'Mañaneros', el programa matinal de TVE en el que la periodista es una de sus colaboradoras estrella. Así, Pilar Vidal que ha sido la última entrevistada del periodista no duda en llamar a su amiga Lydia para hacerle una broma en directo.

En ella, Pilar Vidal le cuenta a Lydia Lozano que le han llamado de 'Ni que fuéramos' para participar en el programa. "Me dan mil tía, imagínate", le suelta la colaboradora de 'Espejo Público' a su amiga y compañera. Y es entonces cuando Lydia se va de la lengua y le pregunta si se refiere a 'Ni que fuéramos' en Canal Quickie o al nuevo programa de La 1.

"Pero vamos a ver, ¿me estás hablando del de aquí o el de La 1?", le pregunta Lydia Lozano. "No, no, del de aquí, del 'Ni que fuéramos'", le aclara Pilar Vidal provocando que Lydia asegure que entonces se cabrea por darle un sueldo mayor al suyo. "Pues ahora la que me cabreo soy yo. Me parece... O sea, ¿qué coño están haciendo?", reacciona Lydia antes de que Pilar Vidal le pida que no diga nada. Aunque después le confiesa que es todo una broma.

Ojo a esta broma de Pilar Vidal a Lydia Lozano cargada de titulares!!!! #ChicoDeRevista pic.twitter.com/a0SjD48tZS — Arnau Martínez (@arnaumj) February 22, 2025

¿Ficharía Pilar Vidal por TVE con sus ex compañeros de 'Sálvame'?

Y tras lo que le pregunta Lydia Lozano dejando entrever que lo del salto de 'Ni que fuéramos' a TVE es cierto, Arnau Martínez no duda en preguntarle a Pilar Vidal si se sumaría a este proyecto. "No lo sé", responde la colaboradora. "¿Crees que Antena 3 te dejaría?", le repregunta Arnau. "No creo. Antes se podía, porque yo iba a 'Sálvame' y podía ir a 'Espejo Público' pero desde la temporada pasada hay mucha rivalidad. En TVE no lo sé. Pero si estás en Telecinco no puedes estar en Antena 3 y al contrario", asevera Pilar.

"Yo no sé lo que va a ser de mi de aquí a dos, tres semanas. Yo tengo confirmado mis contratos hasta el verano, pero sabes que los contratos se firman y se rompen. Al final no estás atado a nada. Yo lo que necesito es divertirme, pasármelo bien y ganar dinero", sentencia Pilar.