TVE da las claves del nuevo programa diario para sus tardes sin 'La Moderna' y avanza la fecha

TVE sigue trabajando en sus nuevas tardes una vez se despida de 'La Moderna' y 'El Cazador'. Cabe recordar que la cadena pública prepara un nuevo magacín para ocupar el hueco que dejen la serie producida por Boomerang TV y el concurso que presenta Rodrigo Vázquez.

En las últimas semanas se está hablando mucho de ese magacín y de hecho se llegó a publicar que Marc Giró será el presentador del mismo y que contaría con Belén Esteban y María Patiño. Además también se ha rumoreado mucho sobre el posible salto del universo 'Sálvame' a La 1 y que dicho programa esté producido por Fabricantes Studio.

Por el momento, el propio Marc Giró ha asegurado que él no sabe nada de este proyecto, pero tampoco se descarta: "No sé que pasará. Estén atentos a las pantallas", ha afirmado el presentador de 'Late Xou' en una entrevista para Lecturas. Y desde TVE todavía no se ha confirmado oficialmente que vaya a ser la productora de 'Ni que fuéramos' la que se hará cargo de la producción del mismo ni que sus rostros más célebres formen parte de él.

La inminente fecha en la que se estrenará el nuevo magacín de tarde de TVE

José Pablo López, en el Senado | Fuente: EFE

Sin embargo, José Pablo López, el presidente de RTVE sí que ha dado algunos detalles sobre este programa en sus últimas comparecencias en el Congreso y el Senado. Así, este jueves, el presidente acudía a la Comisión Mixta de Control a RTVE en el Senado y allí ha confirmado que "estamos preparando dos magacines de tarde, uno en La 2 y otro en La 1". "Esperamos ponerlos en marcha desde Prado del Rey aproximadamente en el mes de marzo y abril", avanzaba.

De esta forma, José Pablo López ha incidido en que "van a ser dos proyectos que vamos a poner en marcha rápidamente". En este sentido, cabe recordar que TVE ha optado por acelerar el final de 'La Moderna' ofreciendo cada día episodio y medio de la ficción protagonizada por Miguel Hermoso, Lola Marceli, Jesús Mosquera y Magdalena Tejado, entre otros.

Una semana antes, en el Congreso, José Pablo López defendió esta apuesta asegurando que iba a ser un programa que "combinará el entretenimiento y potenciará el papel que la televisión pública nunca debió perder: la compañía a los espectadores en sus casas".

Con respecto al magacín de La 1 se desconocen más detalles. Por contra, del programa de La 2 sí que ha confirmado que se llamará 'Malas lenguas', que hará frente a la práctica de no verificar los hechos. Asimismo, el presidente de RTVE ha adelantado que también se está trabajando para que 'Al cielo con ella', el programa que produce Jordi Évole y presenta Henar Álvarez en RTVE Play dará el salto a la segunda cadena siguiendo los pasos de lo que ocurrió en su día con el 'Late Xou' de Marc Giró.