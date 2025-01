El comunicado de Miguel Ángel Muñoz sobre su despido de 'La Moderna' tras la cancelación en TVE

'La Moderna' arranca la próxima semana sus capítulos más decisivos en su recta final después de la decisión de TVE de cancelar la serie tras esta tercera temporada, a pesar de estar en máximos. Una recta final que está marcada por el asesinato de César Morel, el personaje de Miguel Ángel Muñoz.

Así, en el capítulo de este jueves justo al final cuando César Morel se disponía a cenar con su hermana Mercedes y después de haberle enseñado el regalo que le iba a hacer a Maruja, alguien le pegó dos disparos que terminaron con el dueño del Madrid Cabaret perdiendo la vida en el suelo en brazos de su hermana tal y como vimos al empezar el capítulo del viernes.

La muerte de César Morel en 'La Moderna' formaba parte del pacto que alcanzaron Emiliano (Miguel Hermoso) y doña Lázara (Begoña Maestre) para acabar tanto con el personaje de Miguel Ángel Muñoz así como don Fermín (Carles Sanjaime).

Tras la emisión de la muerte de su personaje, Miguel Ángel Muñoz ha querido tener unas bonitas palabras de despedida hacia todos los compañeros de 'La Moderna' y todos los seguidores de la ficción de sobremesa de TVE.

"Hasta aquí llegó César Morel en 'La Moderna'. Es la primera vez que me despiden 2 veces en un proyecto y por lo tanto, 2 veces que tengo la suerte de recibir ese aplauso de mis compañer@s que siempre es muy especial", empieza diciendo. "Vine para un ratito invitado por Humberto Miró, Luigi y el equipo de Boomerang y estábamos siendo tan felices trabajando juntos, que después de dejar a un lado mi historia de amor con mi queridísima Alba Gutiérrez para marcharme a hacer 'Pekín Express' volví para volver a encontrar en amor, esta vez en los brazos de la gran Lola Marceli apoyado por mi hermanita Clara Alvarado con todo lo que esto conllevaba de cara a Pepe Nufrio y Miguel Hermoso…", prosigue escribiendo el actor.

"Al final me tuvieron que matar porque no podían soportar tanto AMOR.

El mismo AMOR que hemos tenido en esta serie maravillosa que no ha parado de darnos alegrías, incluyendo una nominación a los Emmys y cada día batiendo los récords de audiencia que de la propia serie", recalca Miguel Ángel Muñoz.

La alusión de Miguel Ángel Muñoz a la cancelación de 'La Moderna'

Finalmente, Miguel Ángel Muñoz comparte varias fotos y vídeos del día de su despedida de 'La Moderna' en el que pedía dos deseos: uno que 'La Moderna' ganara el Emmy Internacional que finalmente se llevó 'La Promesa' y otro que la serie continuara muchos años en TVE. Algo que tampoco se cumplirá pues la ficción se despedirá para siempre en los próximos meses.

"El 11 de Octubre como veis en el vídeo me despedía después mis compañeros deseando que ganáramos el Emmy y también que la serie continuase muchas temporadas más… Al final el Emmy se quedó en la casa RTVE de la mano de nuestros compañer@s de 'La Promesa' (bien merecido) y 'La Moderna' terminará en los próximos meses con un desenlance maravilloso. Lo que sí perdurará siempre es el orgullo de lo que hicimos y la maravillosa familia que se ha creado. Gracias. ¡Os quiero compañeros!