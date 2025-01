Avance de 'La Moderna' del lunes 20 de enero: la determinación de Maruja tras el asesinato de César

Pese a que está en su mejor momento en audiencias tras haber anotado varios máximos, 'La Moderna' tiene los días contados en la sobremesa de TVE pues la cadena pública ha decidido cancelar la ficción. Asimismo, a partir de la próxima semana La 1 acelerará su ritmo de emisión adelantando su horario a las 16:20 horas ampliando así su duración.

Y precisamente, la serie producida por Boomerang TV se encuentra en un momento decisivo tras la muerte de César Morel. Y es que Emiliano Pedraza ha cumplido su venganza después de aliarse con doña Lázara para cometer un doble asesinato y que ambos pudiesen salir indemnes.

Mientras se encontraba cenando con su hermana Mercedes en casa, César Morel recibía dos disparos y terminaba falleciendo en sus brazos al iniciar el capítulo de este viernes de 'La Moderna'. Un trágico suceso que llega después del pacto de Emiliano y doña Lázara que incluía tanto la muerte de César como la de don Fermín.

Lázara debía encargarse de asesinar a César Morel, y, a cambio, Emiliano, eliminaría del mapa a don Fermín, a pesar de ser uno de sus mejores amigos. Y es que si algo ha demostrado Emiliano es ser frío y calculador. Durante días le dio indicaciones a Lázara para que contratara a un profesional que acabase con la vida de César Morel. Pero la esposa de don Fermín se quería echar atrás aunque Emiliano se ha salido con la suya y su primera víctima ya está muerta.

César ha muerto en brazos de Mercedes 🥺💔 ¡Comienza un nuevo capítulo de #LaModerna!



Síguelo en directo en @La1_tve y @rtveplay ⭕ https://t.co/WraYN9tijQ pic.twitter.com/fptbYkXW4k — La Moderna (@LaModerna_tve) January 17, 2025

Tras el fallecimiento de César, Mercedes no duda en presentarse en casa de los Pedraza y se enfrenta con Emiliano mientras que Maruja se queda completamente destrozada. Eso sí, el empresario deja claro que él odiaba a César pero que no le había matado y que tenía coartada. También don Fermín ha llegado a sospechar de que su amigo Emiliano pudiera estar detrás de la muerte del dueño del Madrid Cabaret aunque Lázara trata de quitárselo de la cabeza.

Por otro lado, Emiliano ha conocido por boca de Paula que Rodrigo no es su hijo. Tras la bronca con su padre, Paula comunica a Rodrigo y Pepita que se va a vivir con Teresa pero Pepita les pide a los dos que se vayan de Madrid porque Rodrigo puede correr la misma suerte que César y huyan aunque la hija de Emiliano deja claro que no es momento de escapar sino de enfrentarse a su padre. Finalmente, Emiliano no duda en encararse con Pepita por lo de Rodrigo.

Después Iván se presenta en casa de Mercedes para apoyarla tras enfrentarse con su padre al considerar que él está detrás de su asesinato. Pero la hermana de César le pide que se vaya y que no quiere saber nada de él ni de su familia tras lo sucedido con su hermano.

Avance del capítulo 317 de 'La Moderna'

Lázara sacará el dinero que había guardado dentro de la caja fuerte. Maruja no será bien recibida por Mercedes, quien no quiere saber nada de ella. Pensará que César seguiría vivo si no se hubiese enamorado de ella.

Por su parte, Emiliano le dejará claro a Paula que no le va a poner las cosas fáciles. Fermín le comentará a Emiliano que la policía está tras el sicario que mató a César.

En La Moderna, Rogelio Alfaro, quien contrató a Pietro para la comunión, se presentará para dialogar con don Fermín. En ese contexto, le hará una oferta de trabajo tanto a Antonia como a Pietro. Quico malinterpretará el acercamiento que tiene con él Teresa.

Además, Celia regresará a Madrid tras su viaje, y finalmente, a cambio de que deje a Rodrigo y a Paula en paz, Maruja decidirá no salir de casa nunca más como medida de protesta frente a la tiranía de su marido Emiliano.