La vida actual de Diana Palazón: de ser Laura en 'Hospital Central' al precio pagado por cancelarse 'La Moderna'

'Al salir de clase' quizá sea una de las series más míticas de nuestra ficción, sobre todo por lo que influyó en ficciones posteriores, y la gran cantera de actores y actrices que fue. Emitida entre 1997 y 2002, sentó las bases para todo lo que vino después. Sin 'Al salir de clase' está claro que no habrían existido series como 'Física o Química', por ejemplo, aunque esta última más centrada en los millenials que rozaban la línea con los de Generación Z. Y, aunque compartió época con 'Compañeros', que era un poco más crítica y dura en algunos aspectos, consiguió mantenerse como una de las grandes series de nuestra historia. Lo más cerca que hemos estado de hacer una ficción similar a 'Sensación de vivir'. Y eso no es nada fácil, ¿verdad?

Su media de espectadores superaba los dos millones y medio casi cada día, y se convirtió en la cantera por excelencia de nuestra ficción española. Un trampolín perfecto con una lista de nombres casi interminable. Elsa Pataky, Hugo Silva, Cristina Castaño, Carmen Morales, Rodolfo Sancho, Víctor Clavijo, Sergio Peris Mencheta, Pilar López de Ayala, Rubén Ochandiano, Laura Manzanedo, Alejo Sauras, Leticia Dolera... Suma y sigue. O Diana Palazón, que interpretó a Miranda Durán, una chica misteriosa que se quedó huérfana cuando era muy pequeña.

Diana Palazón se mudó a Valencia para estudiar Arte Dramático en la Escuela del Actor y aunque ya había debutado en algunas series menores, pero su primer gran papel fue la ficción diaria de Telecinco de 'Al salir de clase'. Estuvo presente en la serie desde la tercera temporada hasta la última. "Aquello fue una revolución. Nunca una serie juvenil diaria había convocado a tantos jóvenes y no tan jóvenes", recordó en el medio Los Lunes Seriéfilos. "Era de otra forma, claro. Nos llegaban cientos de cartas al estudio y a las oficinas de nuestros representantes, nos conocía todo el mundo. Ahora hay mucha oferta de series y cada una tiene su público, pero en nuestra época todo el mundo veía 'Al salir de Clase', aunque no le gustara, porque no había tanto donde elegir".

Diana Palazón en 'Al salir de clase'.

Y sí, mantiene la amistad con varios de sus compañeros de la serie. E incluso ha conseguido trabajar con varios de ellos. Pero aunque fue el lanzamiento de su carrera como actriz, la confirmación llegó un año después de terminar su recorrido en 'Al salir de clase', con el personaje de Laura Llanos en la mítica 'Hospital Central'. En ella estuvo desde 2002 hasta 2007 y marcó la serie por completo. Diana Palazón estuvo en la ficción de Telecinco desde el episodio 41 hasta el 190, es decir, casi entre de la temporada 3 a la 13.

Laura comenzó como residente en el hospital y, a lo largo de su trayectoria, se convirtió en una de las médicas más queridas por los espectadores. Su personaje se caracterizaba por su dulzura, compromiso y profesionalismo. Una de las tramas más destacadas fue su relación con el Dr. Javier Sotomayor, interpretado por Antonio Zabálburu, que se convirtió en una de las parejas más emblemáticas de la serie. Aunque nadie esperaba que su personaje fuera a morir asesinado cuando está trabajando en Perú. Un auténtico shock para el resto de personajes... y para los espectadores.

La doctora Laura Llanos fue uno de los personajes más queridos de 'Hospital Central'.

"Laura Llanos me permitió construir un personaje y una historia durante casi 5 años. Eso le daba una dimensión y una verdad muy grande al personaje. Y después también fue muy importante crear esa relación tan importante con el personaje de Antonio Zabalburu, el Dr. Sotomayor. Su amor imposible fue una de las historias más seguidas de la serie", explicó en Los Lunes Seriéfilos. Pero, tras el final de la ficción, no consiguió ningún otro personaje con la misma relevancia que el de la doctora Llanos. Se centró más en el teatro en montajes como 'La dama duende' o 'Los pazos de Ulloa', y personajes más secundarios en series de televisión. Así participó en 'El don de Alba', 'La que se avecina', 'Sin identidad' o 'Perverso'.

Hasta que este pasado 2024, regresó al formato de serie diaria con su fichaje por 'Salón de Té La Moderna', la ficción de TVE protagonizada por Helena Ezquerro, Almagro San Miguel o Sara Rivero. Diana Palazón firmó para empezar en la ficción de la cadena pública en la tercera temporada, pero poco después llegó la cancelación, que pilló a todos por sorpresa. "Saber la cancelación ha sido muy triste. Estamos todos bastante afectados. No nos lo esperábamos. Ha sido muy abrupto… o al menos yo lo he sentido así", explicó para Cadena Dial.

"Me da mucha pena. Creo que ‘La Moderna’ tenía más recorrido. En fin, nosotros tenemos que interpretar lo que nos digan y, si se acaba, pues se acaba; haces de tripas corazón y lo llevas a cabo lo más dignamente posible porque quieres darle lo mejor a ese personaje y al cierre de la historia". Así que ahora, mientras busca un nuevo proyecto profesional, Diana Palazón al menos puede seguir actuando en escenarios, pero musicales. Porque junto a su pareja, el actor Chema León, tiene el grupo musical León Impala. Se define como una banda de Dream-Pop y Shoegaz, y ha actuado en varias ciudades, incluso en el Teatro Español en Madrid.