Exclusiva: Los planes de TVE con el futuro de 'La Moderna' ante los rumores de cancelación

Hace unos días, se filtraba que TVE había decidido ampliar la tercera temporada de 'La Moderna' y renovar la ficción diaria por 45 capítulos más en sus sobremesas. Poco después, el mismo medio que había avanzado su renovación aseguraba que esta ampliación iba a suponer además la cancelación definitiva de la serie, fijando la fecha de su desenlace para la primavera de 2025.

Así, según adelantaba El Confidencial Digital, el Consejo de Administración de RTVE, que caducará el próximo 23 de noviembre tras el acuerdo del PSOE con sus socios para renovarlo con el regreso de José Pablo López, entre otros, había optado por alargar la tercera temporada de 'La Moderna' con el objetivo de darle un final a la ficción producida por Boomerang TV.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Según ha verificado El Televisero es cierto que el Consejo de Administración renovó 'La Moderna' por 45 capítulos en lugar de por los 90 capítulos que estaba ideado en un principio. Esta renovación se produjo pues al ser una serie diaria los tiempos apremian y había que ampliarlo y se optó por renovarla por la mitad de los capítulos.

No obstante, eso no quiere decir que TVE se esté planteando cancelar 'La Moderna'. De hecho, los guiones de esa ampliación de la tercera temporada no están aún escritos y no se trabaja como si fuera el final de la ficción. Lo que habrá que esperar a saber qué decide sobre el futuro de la misma el nuevo Consejo de Administración.

En este sentido, a la hora de valorar su continuidad en las tardes de TVE se tendrán que valorar muchas cuestiones. Y la verdad es que a día de hoy, la serie protagonizada por Miguel Hermoso, Lola Marceli, Jesús Mosquera y Magdalena Tejado, entre otros, se encuentra en su mejor momento en audiencias.

Así, el pasado lunes alcanzaba su récord de temporada con un 10,1% y por el momento la media de esta nueva tanda de episodios de 'La Moderna' es del 8,8% frente al 8,3% de las primeras. Por otra parte, cabe recordar que la ficción basada en la novela 'Tea Rooms' de Luisa Carnes está nominada al Emmy Internacional a Mejor Telenovela junto a 'La Promesa'. Un hito histórico, de un galardón que solo ha logrado una serie española: 'La casa de papel'.

En definitiva, habrá que esperar a ver qué decide hacer el nuevo Consejo de Administración de RTVE con el futuro de 'La Moderna' pero El Televisero ha podido confirmar que la ficción no ha sido cancelada en ningún momento y no se trabaja por ahora en darle un final de cara a la primavera de 2025 como se había especulado.