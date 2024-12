La nueva vida de Antonio Zabálburu: de ser el doctor Sotomayor en 'Hospital Central' a su actual trabajo

A comienzos de los 2000, llegó a España la serie de médicos más famosa de nuestra historia televisiva. Estamos hablando, por supuesto, de 'Hospital Central'. La ficción, que se mantuvo en antena doce años, llegó a alcanzar los 300 episodios, 20 temporadas y su récord de audiencia fue de seis millones y medio de espectadores, con una cuota de pantalla del 35,3%. Unos datos que la situaban continuamente entre lo más visto de la cadena. Y, entre sus protagonistas, estaban Jordi Rebellón, María Casal, Lola Casamayor o Antonio Zabálburu.

Naciendo como una libre adaptación de la popular 'Urgencias' de George Clooney, 'Hospital Central' seguía las desventuras de un grupo de residentes en el ficticio Hospital Central de Madrid. Sus tramas tenían un aire culebronesco que captaba perfectamente al público. Y sus personajes traspasaban la pantalla. Por ejemplo, no había doctores más famosos en España a mediados de los 2000 que el doctor Vilches, o el doctor Sotomayor. Este último interpretado por el actor vasco Antonio Zabálburu, que afirma que su fama no ha decaído tanto en estos años, ya que le siguen parando por la calle.

"Es impresionante. Parece que estuviéramos todavía en el 2010. Es como si estuviera en antena. Algo que me sigue sorprendiendo. No me molesta en absoluto, lo agradezco porque son ellos los que me han dado de comer y veían la serie".

Los médicos principales de 'Hospital Central'.

El intérprete nacido en Getxo vivió su pico de popularidad durante la emisión de la serie en Telecinco, y es el único personaje que aparece en los 300 episodios. Al comienzo, era un residente MIR pero según avanzaba la serie, acababa por convertirse en médico adjunto del hospital. Pero, tras el final de la ficción de Globomedia, el actor no consiguió encontrar un nuevo proyecto de tanta envergadura como 'Hospital Central'. Hizo algunas obras de teatro, o participó en series como 'El don de Alba' o 'La que se avecina', pero siempre en papeles muy secundarios. Así que tuvo que buscarse la vida en otros ámbitos profesionales.

"Cuando eres actor no dejas de ser empleado, trabajas para una productora o una cadena. La diferencia en ser emprendedor es bastante destacable. En un lado estás esperando a que tu teléfono suene y en el otro haces tú que ese teléfono suene", reflexionó en una entrevista para Yahoo en 2019. "Me dedico a ayudar a empresarios a levantar su propio negocio. Cuando no puedes seguir viviendo de lo que has estado viviendo o emprendes o eliges ser empleado en otra empresa".

Así que Antonio Zabálburu acabó por introducirse en el mundo empresarial y creó junto a su mujer Gema Puxeu la inmobiliaria ZOME. Además de Mama's Garden, una casa rural en Viandar de la Vera (Cáceres). Así que el mundo de la interpretación ha quedado un poco atrás, centrándose en su familia (la pareja tiene cuatro hijos) y sus negocios.