La nueva vida de Carmen Morales, hija de Rocío Dúrcal: del alto precio de 'Al salir de clase' a su desaparición

Hemos hablado de muchas series míticas a lo largo de nuestra historia televisiva, pero nunca hemos profundizado en quizá la más mítica de todas, al menos en el terreno adolescente: 'Al salir de clase'. Emitida entre 1997 y 2002, sentó las bases para todo lo que vino después. Sin 'Al salir de clase' no habrían existido series como 'Física o Química', por ejemplo. Y, aunque compartió época con 'Compañeros', que era un poco más crítica y dura en algunos aspectos, consiguió mantenerse como una de las grandes series de nuestra historia. Lo más cerca que hemos estado de hacer una ficción similar a 'Sensación de vivir'.

La cantera de actores que salieron de la serie es interminable. Elsa Pataky, Hugo Silva, Cristina Castaño, Mariano Alameda, Carmen Morales, Rodolfo Sancho, Víctor Clavijo, Sergio Peris Mencheta, Pilar López de Ayala, Rubén Ochandiano, Laura Manzanedo, Alejo Sauras, Leticia Dolera... La lista es inabarcable. Pero una de las que más destacó fue, sin duda, Carmen Morales, que dio vida a la gran villana de la serie, María Salas.

Y, aunque su debut interpretativo fue gracias a la serie de Telecinco, lo cierto es que Carmen Morales ya estaba acostumbrada a la fama y al mundo del entretenimiento. No en vano, era hija de Antonio Morales, conocido como Junior, y la cantante Rocío Dúrcal. En los años 80 creó un grupo musical junto a sus hermanos, con las canciones de 'Sopa de amor' y 'Entre cocodrilos' triunfando sorprendentemente en Japón. Pero tras ese intento, esperó paciente hasta la llegada de 'Al salir de clase', que la convirtió en icono de la noche a la mañana.

"Para mí, interpretar a Carmen fue mágico. Comenzó siendo buena, después fue mala y luego fue realmente diabólica. Luego volvió a ser buena y acabó despechada, porque la dejaron tirada en el altar. María fue de todo y la gente lo vivía con pasión. En las épocas en que mi personaje era malo, me tocaba ver pintadas en la fachada del instituto que decían 'María, puta' y la gente lo opinaba de verdad", explicó en una entrevista para El Mundo.

María Salas, la gran villana de 'Al salir de clase'.

Tuvo que lidiar con el rodaje y con la fama mientras se dedicaba a criar a su hijo Christian que, cuando comenzó la serie, solo tenía dos años. "Me tocó aprenderlo todo ahí y muy rápido, porque dormíamos poco y rodábamos mañanas, tardes y noches. Además, al ser una serie tan coral, teníamos que estudiar mucho", recordaba tiempo después. "Había prisa siempre, porque éramos muchos y habían muchos decorados reales y ficticios. También habían muchos directores distintos, porque se iban rotando cada semana. Era una locura. Teníamos que darlo todo en cada secuencia".

Y la fama siempre tiene su lado negativo, sobre todo si das vida a la villana de turno. María era manipuladora, fingió un embarazo, un intento de suicidio y conseguía controlar a casi todas las personas que le rodeaban. Una villana de la cabeza a los pies. Pero el público se lo tomaba demasiado en serio y pagó un precio por salir en la serie. "Podría decir que hubo cosas negativas, pero muy puntuales. Por ejemplo, una vez me persiguieron en un parking, cuando estaba con Víctor Clavijo. Tuvimos que empezar a correr, porque insultaban a mi personaje. También me acuerdo de una vez que fui con mi hijo, que tenía un año y medio, a un parque de atracciones y ahí sí fue un poco de avalancha".

Además, lo malo de interpretar a un personaje tan icónico, es que tras el final de la serie diaria, salvo contadas excepciones (como el slasher cañí 'School Killer'), no podía desvincularse del todo de este. "Mi personaje estaba tan marcado que costaba que me llamaran para hacer otras cosas", explicó en una entrevista para Barnafotopress. Aunque costó al principio, consiguió encontrar algunos papeles en obras de teatro y en series de televisión. Pero, tras participar en series como 'Academia de baila Gloria' junto a Lina Morgan, 'Un golpe de suerte' (nuestro remake de 'The O.C.') o 'Amar en tiempos revueltos', decidió tomarse unos años alegada de las cámaras.

Carmen Morales como Sor Lucía en 'Amar en tiempos revueltos'.

"Lo necesitaba. Después de años trabajando necesitaba disfrutar de la vida, con mi marido, mi hijo, poder viajar…. Y de la misma manera que decidí apartarme, me he decidido a volver porque ese bichito artístico lo sigo teniendo". Porque ahora Carmen Morales ha decidido volver. Ya no solo a la televisión, siendo una de las concursantes de 'Bake Off' en 2025, sino al teatro con la obra 'El novio de España', dirigida por Juan Carlos Rubio.

Disputas familiares

Lo cierto es que, en los últimos años, el nombre de Carmen Morales ha estado más presente en titulares de la prensa rosa que sobre las tablas de un escenario. Peleas con su padre por la herencia tras la muerte de Rocío Dúrcal, disputas entre hermanas... Pero, por suerte, hoy en día todo el clan familiar ha enterrado el hacha de guerra. Sobre todo tras el fallecimiento de Antonio Morales.

"Todas las familias pasan por situaciones, creo que es normal, en todas las familias pasan. Lo único que desea uno es que llegue ese momento de reconciliación, de comunicación. Nosotros hemos pasado por esas etapas y creo que es normal, lo más importante es salir más fuerte", explicaron Carmen Morales y Shaila Dúrcal. A las que hace poco acusaron de estar enfrentadas, luchando por interpretar a su madre en un biopic que prepara Sony. Lo cierto es que, en la actualidad, ambas hermanas están más unidas que nunca y, gracias al teatro, Carmen Morales ha recuperado las ganas por trabajar de nuevo, y actualmente representa la obra 'Querida Agatha Christie', dando vida a la popular novelista británica.