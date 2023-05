El garrafal error en ‘El comodín de La 1’ en TVE con lo que se llega a decir de Lina Morgan

TVE emite cada tarde doble concurso. Tras el éxito de ‘La Promesa’ y ‘El paraíso de las señoras’, la cadena pública apuesta por el tándem que forman ‘El comodín de La 1‘ y ‘El cazador’ con Aitor Albizua y Rodrigo Vázquez respectivamente.

Cuando uno se presenta a un concurso se arriesga a cometer errores. Y más si te tocan preguntas sobre algún tema que desconoces o te pilla muy lejano por edad. Y eso es lo que le pasó este jueves a Juan, un joven de 23 años de Oviedo que estudia Periodismo y Comunicación Audiovisual en Madrid.

Nada más empezar su ronda de preguntas, Juan ya cometía un error que no pasaba desapercibido en redes sociales. La pregunta a la que se enfrentaba en ‘El comodín de La 1’ era muy sencilla pero parece que para él no lo era tanto.

«Fue la ‘tonta del bote’, pero de tonta no tenía nada porque llegó a ser dueña del Teatro de La Latina», decía la pregunta que le leyó Aitor Albizua. Y como posibles respuestas tenía Lina Morgan, Ana García Obregón, Rafaela Aparicio y Florinda Chico.

Nada más verlo, Juan trataba de descartar respuestas. «Ana García Obregón no me pega porque es bastante reciente y el Teatro de La Latina es más o menos antiguo», decía de primeras el joven concursante de ‘El comodín de La 1’. «Y Lina Morgan no me cuadra porque es estadounidense», soltaba. Una respuesta que a Aitor le sorprendía y reaccionaba con una sonrisa en la cara.

Finalmente, Juan optaba por usar un comodín para descartar una respuesta entre Florinda Chico y Rafaela Aparicio. Tras descartarse la primera, optaba por responder que Rafaela Aparicio. «¿Por qué has descartado tan rápido a Lina Morgan?», le preguntaba Aitor Albizua mencionando a la actriz con acento americano. «Porque como es americana no me cuadraba», le respondía él.

Era entonces cuando Aitor Albizua se dirigía a Javi, amigo y compañero de Juan que estaba para ayudarle siempre que lo pidiera. «Juanin es Lina Morgan», le advertía su amigo. «¿Es americana Lina Morgan?», le preguntaba el presentador se ‘El comodín de la 1’. «Tan española como la tortilla de patata», respondía Javi.

«Sé que no es excusa pero quizás sea algo generacional. Es más difícil conocer a Lina Morgan», le trataba de excusar Aitor Albizua ante el garrafal fallo que acababa de cometer. Y es que pese a su pronta edad, Lina Morgan es todo un icono de la cultura, el teatro y la televisión de nuestro país.