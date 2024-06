El reparto de ‘El Marqués’ descifra las teorías del Crimen de los Galindos ante el final de la serie

‘El Marqués‘ se despide esta noche en Telecinco con la emisión de su último capítulo. La ficción basada en hechos reales narra como una serie de personajes vivieron el Crimen de los Galindos, que sucedió en 1975 en un cortijo a las afueras de Sevilla. Un desenlace que responderá a las grandes preguntas que nos han dejado estos seis capítulos.

La serie de Telecinco producida por Unicorn Content (‘TardeAR’) está capitaneada por Víctor Clavijo y José Pastor, enemigos en la historia. Este último se mete en la piel de Onofre, un joven de Paredes que está haciendo las prácticas de periodismo en Madrid y al que se le encarga la misión de regresar a su municipio para investigar quién fue el responsable de los 5 cadáveres que aparecieron en el cortijo. En su vuelta, se encuentra con un pueblo dividido que especula y acusa sin cesar a unos y otros de los crímenes sucedidos.

De toda esta historia tan potente hemos hablado en El Televisero con los actores y actrices protagonistas de ‘El Marqués’, en cuyo capítulo final no solo descubrirá quién cometió los cinco asesinatos, sino también por qué. ¿Cómo fue rodar en Paredes? ¿Es cierto que el pueblo sigue aún reacio a hablar del tema? ¿Cuáles son las teorías más surrealistas sobre los responsables de los crímenes? ¿Les dio miedo rodar en estos lugares?

¿Cuál ha sido el motor y la mayor motivación de vuestros personajes?

PACO TOUS – El mío es un exmilitar, ex guardia civil, un tío de la tierra. Estamos hablando de uno de los personajes de la serie que tiene nombre, que es Andalucía, que casi huele, que tiene ese calor, esa aridez, ese honor, desde un punto de vista fiel, muy fiel a su señor, y de la tierra. Ese es mi personaje. De aspecto tiene una pequeña tara física, que es la cojera, que yo creo que señal y símbolo de que ha sufrido, nada más.

LARA GRUBE – Supongo que lo más bonito es que mi personaje es un nexo amable de realidades diferentes. Ella tiene como un poco la labor de sostener que todo esté bien cuando las cosas no están demasiado bien. Esa labor de sostener, de apaciguar y de cuidar a los suyos es muy bonita, quizá lo de cuidar lo tengo muy en común con ella. Ella, desde un estilo completamente diferente al mío, pero sí, quizá priorizaría el sostener y facilitar, ella es la protectora.

LAURA BAENA – Mi personaje dentro de la atmósfera que se vive en esa época, era un poquito ilusa, una señora que se ha educado en la obediencia, en la fidelidad, en estar ahí, en segundo plano. Conozco a mi marido desde chiquitita, estamos enamorados, y tengo la suerte de que dentro de lo que se vive, estoy acomodada porque soy la guardesa de un cortijo importante en un pueblo y mi marido es el capataz. Entonces, mi personaje es un personaje encantador, cariñoso, protector, y ella está acostumbrada a vivir así, pero es una persona que siempre, ya que ella no ha podido salir a estudiar, que le hubiera encantado, va apoyar a los jóvenes a que salgan de ese entorno.

ÓSCAR DE LA FUENTE – Es un personaje que se va a ir descubriendo a medida que van pasando los capítulos. De ser un personaje en la sombra que tiene pequeñas apariciones en el primer capítulo y en el segundo, hasta tener mucho protagonismo y mucha parte de la mandanga en ‘El Marqués’.

¿Cuál fue la relevancia de este crimen en la sociedad española?

CINTA RAMÍREZ – A ver, pues este crimen fue un crimen muy importante de la crónica de los 70, pasó el 22 de julio de 1975, si no me equivoco, y marcó un antes y un después porque es un caso en el que mataron a cinco personas en un cortijo y está sin resolver a día de hoy. Está en secreto de sumario. Fue un caso súper mediático. Yo creo que al final se complicó todo un poco y hay muchas cositas por ahí que se quedaron en el tintero y al final se quedó prescrito.

Entonces, yo sí que creo que a Paradas le marcó mucho porque separó el pueblo en dos. Justo, fuimos a rodar a Paradas, nos dejaron rodar la misa del gallo y me vino un señor, de repente, y me dijo: «¿Que estáis rodando algo de un caso, del caso de Los Galindo?», y yo dije que sí. Y tengo tengo un vídeo grabado del señor hablándome un minuto, contándome su versión: «Porque yo creo que ha sido esta persona, que fue tal, pero bueno, me parece bien que lo contéis, pero tened cuidado…».

¿Concordaba lo que te decía con lo que más o menos las teorías, las hipótesis de la serie?

CINTA – Sí, por eso no he contado nada. Van por ahí los tiros. Y luego también, cuando salimos de la iglesia, estaba todo el pueblo mirándonos, comiendo pipas, o sea, que al final sí que estaban un poco pendientes.

Y en Paradas habéis rodado solo un día.

CINTA – Sólo nos dejaron rodar el día de la Misa del Gallo, porque el pueblo todavía está bastante afectado con el tema, y también un poco reacio a ver cómo se trata.

Comentaba Begoña, que es la directora de la serie, que no habéis querido ni siquiera grabar en ese pueblo para no incomodar.

PACO TOUS – A mí eso me parece muy bien. Quiero decir, hay que respetar siempre y dejar muy claro y permitirnos la libertad de la ficción, en ese sentido. En lo que sí han sido muy respetuosos, es en no ficcionar, ya que se sabe que se basa en esto, todas las muertes o cómo fueron. Pero lo demás es todo ficción. Y eso nos ayuda un poco a que la importancia la tenga el personaje que te decía antes, la ambientación, la recreación histórica. Toda esta historia coge peso, sabiendo que lo demás es ficción.

JUAN FERNÁNDEZ- Es que el caso se archivó y no se culpó a nadie. Yo tenía ya unos cuantos años en el 75. Yo, cuando murió Franco, estaba allí ya de pie y era mayorcito. Este caso fue muy mediático. Pero pasa una cosa, como en la política actual, cuando intervienen personas que pertenecen a una élite social, aunque sea a nivel local, eso se archiva y no pasa nada, pasa en la política actual. Tú ves a los políticos que se van de rositas con los problemas de corrupción, no pasa nada, donde dije digo, digo Diego. La justicia, deja pasar años, hasta que prescriba.

Evidentemente, aquí se nombraron y se jugó con nombres. Yo no los recuerdo, los nombres, ya te digo, no los recuerdo. La historia es ficticia, está basada en esos hechos. Pero lo que pretende retratar es una historia de personas, de diferentes generaciones que vivieron una etapa muy concreta social de una transición que fue en el 1975, días antes de muera Franco, porque él muere en noviembre y esto pasa en julio, en verano. Y es una historia de personas, de seres humanos, de gente que intenta sobrevivir de una manera y digamos que los crímenes es la excusa para contar la historia, porque los crímenes fueron fortuitos. Yo creo que no fueron buscados. Yo creo que las circunstancias llevaron a las personas que lo cometieron a cometerlo.

Hay hipótesis muy surrealistas sobre lo que pasó, ¿para ti cuál es la que más te llama la atención?

LARA GRUBE – Hablaban de que habían venido unos alienígenas y habían sido los culpables de las muertes. Yo puedo entender que se confabule con que de pronto hay unas plantaciones de qué sé yo y que hay intereses económicos. Me parece más cercano, pero ya hablar de alienígenas es como «Madre mía, en este caso no hay por dónde cogerlo», si aparece esto.

Porque otra hipótesis es que había una plantación de amapolas.

LARA GRUBE – Sí, amapolas opiáceos. Se han hablado muchas cosas porque cuando no hay una explicación que se sostenga, empieza la invención. Hay incluso una película que se llama ‘Los invitados’, que ahí lo que señala es que fue la droga, y ahí los personajes son totalmente diferentes. Lo bueno que tiene el guion de esta serie, es que nuestros personajes son muy humanos, son muy cariñosos y muy cercanos. También se le echó la culpa a los legionarios, para tapar lo intapable.

¿Por qué crees que no se resolvió el caso?

LARA GRUBE – Bueno, hablan de falta de pruebas. En tantos casos ha habido una falta de pruebas y no se puede inculpar a nadie. Supongo que hay muchas cosas ahí.

¿Os costó a vosotros el estar en esa atmósfera?

ÓSCAR DE LA FUENTE -En realidad te coloca en un lugar en el cual tienes que mantener una especie de respeto, pero también un poco de disfrute, de recrear algo que totalmente es ficción. A partir de un suceso, como nunca se supo qué pasó, se ha elucubrado y se ha ficcionado un poco, «Bueno, vamos a ver qué hubiese pasado sí…».

Y en ese juego no nos ha costado, al revés, todo lo contrario, ha sido muy divertido recrear una ficción a partir de un hecho real y hacerlo nuestro también, y entonces ha sido más divertido que otra cosa. Yo leí teorías muy locas, que habían sido unos extraterrestres, que habían venido y que les habían matado, o sea, porque se elucubró, leyendo a partir de la historia, sucesos que podían haber sucedido. Pero, vamos, la de los marcianos fue la más loca. Todos los vecinos decían «No, es que el dinero se lo llevaron».

¿Los propios vecinos lo decían?

OSCAR DE LA FUENTE – Sí, sí. Esto fue de los propios vecinos, que habían visto una luz y no sé qué, vete tú a saber si fue un fuego o lo que fuera, pero vamos, se elucubró con todo tipo de cosas, no sé si porque era un pueblo muy pequeñito y que nunca había sucedido nada, en una España rural, en una Andalucía rural como esta. Entonces, leer que habían sido los extraterrestre, era un poco loco, podían elucubrar que había sido un familiar, un vecino, que habían sido los legionarios que habían pasado por allí también. Pero bueno, la más loca era la de los extraterrestres.

¿Entonces la serie al final se moja por una de estas teorías?

CINTA – Hombre, claro, la serie finaliza, concluye. Mi personaje como tal no existía pero sí que existirían muchísimas mujeres jóvenes, chicas jóvenes, que al final se ven en el pueblo y afectadas por el crimen. A mí me sigue pasando en mi pueblo, que es un pueblo pequeño, «Cierra la ventana, Cinta, que si vamos a hablar de no sé quién, se va a enterar porque vive enfrente», como si fuera a estar todo el mundo pendiente. Eso es algo que está como muy arraigado en los pueblos «¿El qué dirán?» o cuando voy a mi pueblo, «Cinta, ve a saludar a la vecina, que no te vea luego y no has ido a saludarla a su casa».

Al final, cuando la televisión y la prensa acude a los pueblos a cubrir crímenes y sucesos se lía una buena…

CINTA – Claro, sí, sí, es algo que a la gente le crea un morbo y es tan mediático que se mantiene y que al final también se generan muchísimas hipótesis que dejan una dificultad muy grande para de verdad saber lo que pasa. Porque empiezan a generarse unas hipótesis que ya la gente en el imaginario empieza a inventar.

PACO TOUS – Además, yo tengo una anécdota, con Los Galindos, con el crimen. Yo fui extra en la película de ‘Los Invitados’, en el año 80 y tantos. Fue una película de Lola Flores, que era sobre el crimen de Los Galindos, y yo hacía de extra en esa película. En esa época estaba todo mucho más caldeado. Yo era muy joven cuando pasó, pero siempre ha estado ahí. Incluso se decía: «Más callado, más oscuro, más raro que Los Galindos».