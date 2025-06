La vida actual de la actriz Pilar López de Ayala a los 46 años: de 'Al salir de clase' y ganar un Goya a ser olvidada

Hemos hablado de muchas series míticas a lo largo de nuestra historia televisiva, pero nunca hemos profundizado en quizá la más mítica de todas, al menos en el terreno adolescente: 'Al salir de clase'. Emitida entre 1997 y 2002, sentó las bases para todo lo que vino después. Sin 'Al salir de clase' no habrían existido series como 'Física o Química', por ejemplo. Y, aunque compartió época con 'Compañeros', que era un poco más crítica y realista en algunos aspectos, consiguió mantenerse como una de las grandes series de nuestra historia. Lo más cerca que hemos estado de hacer una ficción similar a 'Sensación de vivir'. ¿Quién no vio al menos un capítulo de la serie creciendo en los 90? ¡Imposible!

Su media de espectadores superaba los dos millones y medio casi cada día, y se convirtió en una gran cantera de actores y actrices. Un trampolín perfecto con una lista de nombres casi interminable. Elsa Pataky, Hugo Silva, Cristina Castaño, Carmen Morales, Rodolfo Sancho, Víctor Clavijo, Sergio Peris Mencheta, Rubén Ochandiano, Laura Manzanedo, Alejo Sauras, Leticia Dolera... La lista es interminable. Pero si hay que destacar también a alguien, es a Pilar López de Ayala, una de las actrices más prometedoras de nuestro país y que, después de saltar a la fama, desapareció, volviéndose una de las intérpretes más selectivas de todas.

'Al salir de clase', una de las series más importantes de nuestra historia televisiva.

La joven actriz nacida en Madrid tiene un árbol genealógico muy particular, descendiente de la nobleza extremeña y ojo, del mismísimo Cristóbal Colón. Debutó en el mundo de la televisión con la serie 'Yo, una mujer'. Solo tenía dieciséis años y ya estaba actuando junto a titanes de la interpretación como Concha Velasco o Víctor Valverde. Y además bajo las órdenes de Ricardo Franco. "Debuté con él y me cuidó mucho", contó en una entrevista para El Diario. "Supo entender que yo aún era una niña". Tras su paso por la serie de Antena 3, y también probar suerte en varios capítulos en 'Menudo es mi padre', junto al Fary, llegó su oportunidad con 'Al salir de clase', la mayor cantera de actores de nuestro país.

"'Al salir de clase' fue una época muy bonita. Yo empecé en esa serie siendo adolescente", contó en la misma entrevista. "Me dio a conocer muy pronto y yo soy muy tímida. Ese choque de timidez y popularidad, a veces, no es fácil de digerir. Pero me dio muchas tablas y oficio, y me enseñó que esta profesión que había elegido tiene sus efectos secundarios, y que tenía que aprender a encararlo y a convivir con ello". Porque, como la actriz ha dicho en varias ocasiones, su timidez es uno de los puntos que más ha definido su forma de trabajar y de elegir papeles. "Hay muchos actores que somos muy tímidos. Y esta es una profesión perfecta para un tímido. Nos escondemos en nuestros personajes. Es terapéutico. Te ayuda a conocerte [...]. No eliges esta profesión por las alfombras rojas".

Tras más de 300 episodios en 'Al salir de clase', Pilar López de Ayala decidió abandonar la serie para probar suerte en el cine. Así que debutó con 'Besos para todos', donde consiguió su primera nominación a los Goya como Mejor Actriz Revelación, y trabajo en otras dos películas más ese año 2000: 'Báilame el agua', junto a Unax Ugalde, y 'La gran vida', al lado de Carmelo Gómez y Salma Hayek. Pero si hay un papel que marcó su carrera, ese fue el de Juana I de Castilla en la película 'Juana la Loca', dirigida por Vicente Aranda. Su magnífica y visceral interpretación sorprendió a todos, y le consiguió el Goya a Mejor Actriz además de la Concha de Plata. "Hubo un parón después del Goya y estuve como tres años, me parece, sin acceder a un proyecto que me interesara".

Pilar López de Ayala en 'Juana la Loca'.

"Difícil superar un personaje como ‘Juana la Loca’, que forma parte ya del imaginario colectivo. Vicente Aranda era maravilloso, le echo muchísimo de menos", contó para Fotogramas. "Con él viví un montón de experiencias y guardaré siempre en mi corazón todo lo que supuso ese personaje. Va a quedar siempre en mi memoria". Gracias a ese papel, Pilar López de Ayala era una de las actrices más prometedoras de nuestro cine. En los siguientes diez años, llegó a participar hasta en trece películas. Aunque espaciándolas en el tiempo, ya que no todas fueron seguidas. De hecho, esperó tres años desde 'Juana la Loca' hasta su próximo proyecto: 'El puente de San Luis Rey', junto a Robert De Niro, Kathy Bates o F. Murray Abraham.

También participó en 'Alatriste', 'Las trece rosas' y consiguió tres nominaciones más a los Goya gracias a 'Obaba', 'Lope' e 'Intruders'. Pero poco a poco fue dejando de aparecer en películas, volviéndose muy selectiva. Aunque también por falta de oportunidades e nuestro país, como explicó en El Diario. "Empecé a viajar un poco buscándome la vida porque no estaba recibiendo proyectos en España. El primer sitio al que fui fue Buenos Aires. Después fui a Brasil, y como vi que no se dio demasiado bien, pues decidí ponerme a estudiar. Entonces estuve estudiando una carrera también de cine en una universidad pública de EEUU. Así han pasado bastantes años. Bastantes, porque yo lo he vivido como si hubieran sido toda la vida".

"Es duro esperar cinco años a que suene el teléfono. Cuando no te llaman durante tiempo sufres crisis de identidad, no sabes si eres actriz o qué eres", contó para El Correo, razón por la que ha estado semi retirada en los últimos años. "Dicen que soy selectiva y es verdad. Pero para serlo hay que tener ofertas y no las he tenido". Pero este año pasado por fin pudimos verla en nuevos proyectos como 'El Molino' o 'En la alcoba del sultán'. Un regreso ya definitivo que, esperamos, nos dé nuevos papeles míticos de la actriz. Una actriz que, además, siempre ha sido muy reservada en su vida privada.