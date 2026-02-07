Joaquín Prat se posiciona sobre el linchamiento a María José Campanario por la polémica de 'La Revuelta' y Barbacid

La defensa en redes de María José Campanario sobre la renovación de 'La Revuelta' en TVE acompañada de su dardo sobre la escasa inversión en Sanidad ha sido tema de debate en el último programa de 'El tiempo justo'. Pero lejos de centrarse en sus argumentos, Joaquín Prat ha puesto el foco en el linchamiento que ha recibido la televisiva, recordando a los espectadores sus desencuentros con la justicia en el pasado.

"María José Campanario vuelve al foco de la actualidad envuelta en una polémica que reabre heridas del pasado. Mientras en redes se exige dinero público para Sanidad y se critica el gasto que se hace en la televisión pública, la gente le está recordando sus antecedentes judiciales", ha comenzado subrayando el presentador de Telecinco al inicio de la emisión para repasar sus publicaciones.

Joaquín Prat no duda al pronunciarse sobre María José Campanario y su defensa de la Sanidad: "Haber cometido un delito no te invalida para tener opinión"

Y es que, ante el extendido bulo de que el presupuesto de 'La Revuelta' roba dinero que podría invertirse en Sanidad, la mujer de Jesulín de Ubrique ha estallado en redes. "Esto no es más que demagogia barata y una falacia del falso paralelismo. Llamadme rara, pero en este país se sabe perfectamente quiénes redujeron los presupuestos para investigación científica", aseguró Campanario en unas declaraciones que Joaquín Prat y su equipo de colaboradores han mirado con lupa.

Joaquín Prat en 'El tiempo justo'

"Es verdad que María José Campanario fue condenada por tentativa de fraude a la seguridad social pero el hecho de haber cometido un delito hace años no te invalida para tener opinión y en este país todos tenemos derecho a la opinión y a expresarla", ha aclarado el conductor de 'El tiempo justo', haciendo referencia a su condena de 1 año y 11 meses de prisión estafa y falsedad documental, la cual no llegó a cumplir por falta de antecedentes.

"Pero es que no fue tentativa, fue condenada. Cuando tú has hecho algo tan indecente hablar ahora del dinero que se le da a la iglesia...", ha comenzado espetando Antonio Montero, cortando de lleno el intento de Joaquín Prat de validar la opinión de la televisiva, que en su post ha denunciado las grandes cantidades de impuestos que se destinan a la Iglesia. "Pero ella ya pagó su condena", ha advertido entonces Marta López, enfureciendo aún más al colaborador.

"Pero está criticando que si la extrema derecha... Hay que tener poca vergüenza para haber falsificado una cuestión de su madre para llevarse el dinero por la jeta y ahora... Por tus actos te conocerán", insistía Montero, al que no tardaba en detener el presentador. "La Constitución garantiza a parte del cumplimiento de la condena la reinserción y eso te rehabilita de cara a la opinión pública", sentenciaba entonces Prat.

En la misma línea que su compañero, Sandra Aladro se ha mostrado muy crítica con Campanario. "Está en todo su derecho de tener su opinión sobre el dinero público y lo que se está destinando, o no, a Sanidad. Pero la sociedad está en todo su derecho de reivindicar que una señora que intentó llevarse dinero público aportando documentación falsa para obtener una invalidez que a su madre no le correspondía... Venga ahora a dar lecciones de en qué se destina el dinero", sentenciaba la periodista.

"Públicamente es muy inapropiado que lo haga ella, muy inapropiado", insistía la colaboradora. "Si no la llegan a pillar qué estaría haciendo", ha llegado a insinuar Antonio Montero antes de que Joaquín Prat redirigiese el foco de la crítica para apuntar contra el Gobierno. "Manda huevos que el señor Barbacid tenga que recurrir a un crowdfunding para conseguir avances en la lucha contra el cáncer, que no le haya felicitado el presidente del Gobierno por ese avance o la ministra de Sanidad, eso sí que me parece una auténtica vergüenza", ha señalado con gesto serio.