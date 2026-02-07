Javier Cárdenas se mete en un jardín por sumarse a las voces contra 'La Revuelta': muchos le recuerdan su contrato en TVE

Desde hace unos días hay una campaña orquestada por la ultraderecha y promovida por ciertos rostros como Rosa Díez o Javier Cárdenas atacando a 'La revuelta' de David Broncano por su renovación en RTVE por dos años cuestionando que el Gobierno si tiene para pagar dos años más del programa de access prime time en detrimento de la sanidad pública.
Después de la innovadora investigación del doctor Mariano Barbacid, que ha conseguido eliminar completamente adenocarcinomas de páncreas en modelos animales, un avance clave para el cáncer de este tipo, son muchos los que están señalando que el Gobierno no invierta en investigación y derive ese dinero en renovar a 'La Revuelta' de David Broncano.
Una demagogia completamente absoluta pues hay que recordar que el presupuesto de RTVE está cerrado y nada tiene que ver con el de otras partidas presupuestarias. Con ello, se está volviendo a utilizar a David Broncano como arma arrojadiza contra el Gobierno como ya pasó con su fichaje hace año y medio.
Lo peor de todo es que uno de los que está propagando este bulo es alguien como Javier Cárdenas, que ha trabajado en RTVE y sabe perfectamente de donde sale el dinero de la partida que recibe la cadena pública. Por si fuera poco el colmo, 'Hora punta', el programa que él mismo presentó en el access de La 1 entre 2016 y 2018 era aún más caro que 'La Revuelta'.
"Como lo oyes le han dado dos años más de contrato a Broncano y si nos parecía ya mucho 28 millones, ahora le van a dar 35 millones. La misma cantidad que necesita el doctor Barbacid para vencer el cáncer de páncreas y salvar la vida del que lo tiene, como mi padre que murió de cáncer de páncreas, es la cantidad que le dan a David Broncano para que esté dos años más alegrandoos a todos las noches, porque ya sabéis que todo el mundo lo ve en España", suelta Javier Cárdenas en sus redes sociales.
"Es raro porque nadie habla de él, fijaos que antes corría por ahí cuantas veces lo haces a la semana, cuánto dinero ganas y ya ni eso se oye. Recordemos que nadie lo fichaba. Pues ahora no sea que lo fiche la competencia, ahora que se le ve aún menos, por 35 millones de euros. Es tremendo. Tenemos al alcance de la mano la posibilidad de vencer el cáncer más virulento, de salvar la vida de cientos y miles de personas y millones en todo el mundo y este sinvergüenza de Pedro Sánchez en lugar de decirle al doctor aquí tiene usted el dinero para salvar miles de vidas se lo da a Broncano para que le siga haciendo la pelota como hacía en Movistar", sentencia Javier Cárdenas.
Lluvia de críticas a Javier Cárdenas por su demagogia con 'La Revuelta'
Una demagogia barata y burda, que ha denunciado hasta María José Campanario, y que se le ha vuelto en contra pues son muchos los que le están recordando cómo en su momento TVE renovó 'Hora Punta' costando el doble por hora y entonces no tuvo problemas en pensar que el dinero que podía ir para la sanidad iba para su productora y para él mismo.
"Consejos vendo que para mi no tengo", destaca un usuario. "No digo que pagar tanto por un programa este bien o mal. Pero cuando este caballero era de los mejores pagados por la TV publica, no se quejaba lo mas mínimo. Lo siento señor Cárdenas, se le ve el plumero y además a kilómetros", sentencia otro o "cuando te los pagaban a ti no llorabas tanto" son algunos de los comentarios que se han podido leer en "X".
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.