Joaquín Prat señala la verdadera razón del abandono de Carmen Borrego en 'GH DÚO' y la deja retratada

Joaquín Prat no tuvo reparos hace unos días en soltar que tanto Carmen Borrego como Belén Rodríguez habían sido una absoluta decepción como concursantes de 'GH DÚO'. Este viernes, el presentador de 'El tiempo justo' ha ido mucho más allá al decir por qué cree que la colaboradora ha abandonado el reality a la primera de cambio.

De primeras, el presentador se dirigía a José María Almoguera para hacerle una pregunta sobre el abandono de su madre. "La pregunta es al igual que pasó en 'Supervivientes', ¿tú madre sabía realmente donde iba?", le cuestionaba. "Sabía donde iba pero no con quién iba. Es un reality muy psicológico y depende mucho de con quién vas, yo cuando estuve lo pude gestionar medio bien, pero ella no se esperaba que esto iba a ser Gaza, la casa está siendo muy conflictiva", sostenía el hijo de Carmen Borrego.

Después Joaquín Prat defendía que tanto Carmen Borrego como Belén Rodríguez "algo de autocrítica tienen que hacer cuando han tenido a casi toda la casa en contra". "Sí, pero yo no creo que la expulsión de Belén sea un daño colateral de que mi madre se haya ido porque en la anterior nominación ya se habían quedado Belén y Jhon", defendía José María Almoguera.

Joaquín Prat sentencia el concurso de Carmen Borrego en 'GH DÚO'

Asimismo, cuando 'El tiempo justo' recordaba cómo Jorge Javier Vázquez le dijo a Carmen Borrego que no se ha tomado nada en serio el concurso y que había defraudado a todos y le hacía pedir perdón de rodillas, Joaquín Prat no dudaba en darle la razón a su compañero.

"Yo comparto plenamente el diagnóstico que ha hecho Jorge. Para mí el concurso de tu madre ha sido muy decepcionante, ha hecho las pruebas y ya está. No se ha molestado creo, desde mi punto de vista, ni ella ni Belén en conocer a los demás, en interactuar con ellos, en participar y crear tramas. Ha ido, ha estado en la cama, ha participado en las pruebas y adiós", le soltaba el presentador a Almoguera.

A lo que José María Almoguera apuntaba que "entrar con un amigo te perjudica porque te cierras a conocer a más gente". "Pero esto es un trabajo no lo olvidemos. No vas con un amigo de retiro espiritual", le replicaba Joaquín Prat. "Pero el trabajo no es hacer amigos", justificaba el hijo de Borrego. "Pero sí crear tramas e interactuar con uno y con otros y no refugiarse en la cama y en la habitación", insistía Prat.

"Yo creo que mi madre ha creado tramas, ha ayudado, no creo que se la pueda considerar un mueble y como concursante ha estado a la altura en todo momento, que ha estado en la cama pues como todos porque tenían una dotación mínima de latas", le contestaba Almoguera. "¿Tú crees que si hay repesca volvería a entrar de nuevo?", le cuestionaba Kike Quintana. "Ni de coña", respondía sin pensárselo Almoguera. "¿O sea se acabaron los realitys para Carmen Borrego?", repreguntaba Joaquín Prat. "Un reality de convivencia seguro", respondía José María.

Después, era Marta López la que defendía que para que Carmen Borrego haya dejado de ganar dinero con su participación en 'GH DÚO' lo tenía que haber pasado muy mal en la casa. Una frase que llevaba a a Joaquín Prat a dar la clave de por qué a Carmen Borrego le importa poco abandonar los realitys. "Mira es aburguesamiento, ahí tienes a un montón de gente que va ahí a ganar dinero porque no saben cuando van a tener otra oportunidad y Carmen Borrego sabe que sale y tiene 'El tiempo justo', 'Vamos a ver' y no tiene la misma necesidad de partirse el cobre en un reality", sentenciaba el presentador.