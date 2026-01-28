Joaquín Prat lanza este vaticinio sobre lo que va a suceder en 'GH DÚO' con la expulsión de Belén Rodríguez o Cristina Piaget

Como era de esperar el abandono de Carmen Borrego en 'GH DÚO' está dando mucho que hablar en los programas de Telecinco. En 'El tiempo justo' de Joaquín Prat se han mostrado muy críticos con la actitud de la colaboradora y también han pronosticado lo que va a pasar con su compañera Belén Rodríguez.

La primera en manifestarse era Leticia Requejo defendiendo la marcha de Carmen Borrego asegurando que había recibido un sinfín de vejaciones que no tenía por qué aguantar. Algo que llevaba a Gloria Camila a recordar que Borrego ya es una experta en abandonar los realitys a la primera de cambio. "Carmen siempre abandona y es muy dada a que cuando no le bailan el agua abandona", defendía la colaboradora.

"Tú a un reality vas a convivir 24/7", insistía Gloria Camila. "Pero es que la han vejado e insultado continuamente", refrendaba Luis Pliego. "Pues entonces Cristina tendría que haber abandonado el primer día", aseveraba Gloria en alusión a los ataques que recibe a diario Cristina Piaget. "Esto es Gran Hermano, ¿a qué entras? Ya en 'Supervivientes' jugó la baza de la salud mental y estaba más en el hotel que en la playa. Y ahora hace lo mismo. Esto es trabajo y si nos comprometemos con una productora cobrando la pasta que cobran es para llegar hasta el final", sentenciaba Alexia Rivas.

Después era Joaquín Prat el que hablaba de la situación de Belén Rodríguez tras lo que sucedió con la cena de Carlos Lozano. "A Carlos le dieron la oportunidad de elegir a una acompañante para la cena y a pesar de su acercamiento con Belén eligió a Cristina, esto acabó regalándonos puro cine porque Belén termina en un mar de lágrimas", explicaba el presentador.

"Belén pobrecita mía, yo creo que se va este jueves", pronosticaba Joaquín Prat sobre quién será la expulsada de este jueves entre Belén Rodríguez y Cristina Piaget. "Nooooo", pedía Alexia Rivas. "Si es que se van todas", se escuchaba decir a Luis Pliego ante el posible abandono de Sonia Madoc.

Joaquín Prat sentencia el concurso de Belén Rodríguez y Carmen Borrego

Tras ver el vídeo de la cena entre Carlos Lozano, Cristina Piaget y Belén Rodríguez y escuchar a sus compañeros, Joaquín Prat no se reprimía al cuestionar el concurso de su colaboradora. "Yo perdonadme pero la decepción creo que nos la hemos llevado todos los espectadores con el concurso que han hecho Carmen y Belén", soltaba sin miramientos.

"Bueno han tenido poco aguante", aseveraba al respecto Antonio Rossi. "Pero Belén está remontando un poquito", sostenía por su lado Alexia Rivas. "¿Qué esfuerzo han hecho Carmen y Belén para convivir dentro de esa casa?", preguntaba Joaquín Prat. "Ninguno. Es que tú no puedes llegar a la casa entrando matando a todos tus compañeros sin darles la oportunidad de conocerles", defendía Gloria Camila.

"Yo lo siento por las dos porque las aprecio sinceramente, pero ha sido para mí muy decepcionante. Ahora me las tendré que ver con Kike Quintana por lo que he dicho del concurso de Belén", concluía Joaquín Prat al referirse al colaborador y defensor de Belén Rodríguez en 'GH DÚO'.