El dardazo de Grison sobre "la cláusula" en la renovación de 'La Revuelta' con un gobierno PP-Vox

'La Revuelta' está de enhorabuena. Hace unos días se conocía que RTVE había renovado su contrato por dos años más. De esta forma, David Broncano y su equipo continuarán en La 1, al menos, hasta el 2028. Una gran noticia que el programa celebró en la entrega de este jueves, 5 de febrero.

Durante la sección de Lalachus, Broncano anunció oficialmente la buena nueva: "¡'La Revuelta' estará dos años más en TVE!". Una noticia que desató los aplausos del público presente en el Teatro Príncipe Gran Vía. Sin embargo, Grison aprovechó la ocasión para bromear ante la posibilidad de que el PP llegue al Gobierno en unas hipotéticas elecciones generales.

"¿No habéis firmado una cláusula de 'hasta que Feijóo nos mande a tomar por culo'?", preguntó, con mucha guasa, el cómico. A lo que el presentador respondió: "En teoría el contrato va más allá de la legislatura. Dentro de unos meses tendremos sorpresas… o no". "Seguirá el programa, cambiaremos al presentador por Vito Quiles…", añadió Grison, provocando las carcajadas de todos los presentes.

✅ Se confirman los rumores 🙂



Gracias a toda la gente que ve esta mierda cada noche. Gracias, de verdad ❤️ pic.twitter.com/7NgrJyphuF — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 5, 2026

Broncano desvela el invitado que le gustaría tener en 'La Revuelta'

Bromas aparte, Broncano reconoció su satisfacción por esta renovación: "Estamos muy contentos, agradecemos a la cadena la confianza y a todos los que nos ven". De esta forma, RTVE sigue apostando por 'La Revuelta', el programa que ha conseguido hacer frente a 'El Hormiguero', al que ganó en la mayor parte de las entregas de la primera temporada, que finalizó en diciembre de 2024.

A partir de enero de 2025, las tornas se dieron la vuelta a favor del programa de Pablo Motos, quien desde entonces se ha mantenido líder la mayor parte de los días. Pese a esto, 'La Revuelta' se ha consolidado como uno de los programas más seguidos de La 1, sobre todo por la gente joven, en una franja en la que la cadena no lo tenía nada fácil, por lo que es de valorar lo que ha conseguido Broncano y todo su equipo.

Este jueves, 5 de febrero, el cómico jienense recibió la visita de Alba Flores e Isabel Coixet. Pero antes, durante la sección de Lalachus, el presentador sorprendió al desvelar a quién le gustaría recibir en 'La Revuelta': "Me gustaría que Miguel Bosé viniese alguna vez". Además, reveló que "llevamos años invitándole".