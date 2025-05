Dos palabras le bastan a Terelu Campos para valorar la expulsión de Carmen Alcayde en 'Supervivientes'

'Supervivientes 2025' vivió una de las expulsiones más decisivas de la edición al separar definitivamente al dúo formado por Carmen Alcayde y Montoya. Tras un ajustado duelo, la presentadora terminó convirtiéndose en la nueva expulsada del reality, dejando al sevillano atrás en la isla junto a Anita Williams. Y Terelu Campos, que se encontraba regresando a España tras poner fin a segunda aventura en Honduras, no tardó en sentenciar el veredicto del público.

La hermana de Carmen Borrego volvió a despedirse de sus compañeros este martes tras completar otros 12 días de supervivencia como fantasma del futuro. Tras superar todas las pruebas que el programa le puso por delante con el fin de conseguir recompensas para todo el grupo, la malagueña puso de nuevo rumbo a Madrid. Y este viernes, nada más aterrizar, se enteró a través de los medios de la expulsión de su compañera de cadena.

"Ten en cuenta que he metido 10 horas en un avión con un cambio de horario de 8 horas. Ni idea, vamos", comentó Terelu Campos ante Europa Press y el resto de medios que la recibieron nada más llegar al aeropuerto. Y cuando descubrió que Carmen Alcayde había sido la última expulsada de 'Supervivientes 2025', la televisiva no pudo contenerse. "Me alegro", confesó la hija de María Teresa Campos.

Aunque no tardó en matizar su reacción inicial para evitar cualquier interpretación errónea. "Bueno, por un lado me alegro y por otro lado me da pena Carmen, ¿eh?", aclaró la malagueña. "Me alegro por Anita y lo siento por Carmen, porque es una tía estupenda", señaló la colaboradora de 'De viernes', que se posicionó a favor del trío formado por Montoya, Carmen y Anita durante su estancia en la isla.

"No, a ver, me hubiera puesto contenta también si se hubiera salvado Carmen, ¿eh? Los dos me dolían. No voy a mentir, me dolían los dos. Cualquiera de los dos que se fuera me dolía", continuó explicando Terelu Campos ante los micrófonos de Europa Press. Así, no dudó en confesar lo primero que quiere hacer tras haberse enfrentado de nuevo a una de las experiencias más extremas de la televisión.

"Lo que quiero es llegar a mi casa y tomarme un Colacao. Y con ganas de ver mi cama, lo primero. Lo que sí quiero es fumarme un cigarro, que no me fumo un cigarro en 25 horas", terminó asegurando la madre de Alejandra Rubio, que acudirá al plató de 'Supervivientes' en las próximas galas para sincerarse sobre su segunda experiencia en los Cayos Cochinos.