La polémica que salpica al chef Dabiz Muñoz, horas antes de su visita a ‘El Hormiguero’

Este jueves 25 de abril Dabiz Muñoz regresará a ‘El Hormiguero‘, y lo hará tras salir a la luz una polémica que le salpica de lleno. Y es que su gastroneta de la cadena GoXo, una ‘food truck’, fue inmovilizada el pasado martes por la Policía de Santa Cruz de Tenerife al carecer de seguro, según confirmaron a EFE fuentes de este cuerpo.

Según adelanta el medio Diario de Avisos, el chef español ha sido multado por la Policía de la zona y el vehículo, que llegaba a Tenerife procedente de Gran Canaria, fue inmovilizado por carecer de seguro de circulación. Al parecer, la furgoneta llegaba a la ciudad dispuesta a colocarse en un lugar céntrico cuando fue parada por los agentes, y acabó recibiendo una sanción.

Además, según ha podido confirmar la Agencia EFE, la gastroneta de Daviz Muñoz fue inmovilizada y enviada al depósito de vehículos de Santa Cruz de Tenerife hasta que se regularizaran todos los temas burocráticos. La furgoneta tenía previsto situarse en una plaza de la zona comercial, para allí poder vender sus productos.

Dabiz Muñoz será entrevistado hoy jueves por Pablo Motos

En España, la multa por circular sin seguro de circulación puede variar en función de la gravedad de la infracción cometida. Según el Diario de Avisos, la Policía de Santa Cruz de Tenerife ha interpuesto una cantidad de 200 euros. Eso sí, habría que sumar la tasa para retirar la furgoneta del depósito de vehículos, que serían de 90 euros más. Aunque Dabid Muñoz tiene cinco días para abonar dichas cantidades y así regularizar su situación.

Por el momento, Dabiz Muñoz todavía no se ha pronunciado al respecto, pero a buen seguro que lo hará esta noche en ‘El Hormiguero’. El chef español será entrevistado por Pablo Motos tras haber ganado, por tercer año consecutivo, el premio The Best Chef Awards.

El marido de Cristina Pedroche cuenta con tres estrellas Michelin en su restaurante DiverXO, así como una gran cantidad de galardones. Sin embargo, en una de sus anteriores a visitas a ‘El Hormiguero’, el chef reconoció tener una «relación tóxica» con el éxito. «Desde hace un año voy a una psicóloga que me viene muy bien y me está ayudando mucho», reconocía Dabiz Muñoz a Pablo Motos.