Ana Peleteiro se planta ante Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: «No me gusta hablar de este tema»

Ana Peleteiro fue la encargada de abrir la semana de entrevistas en ‘El Hormiguero’. La deportista se reencontró con Pablo Motos después de hacerse con la medalla de bronce de triple salto, pero el presentador dejó sus logros a un lado para preguntarle por un tema que no le gustó demasiado.

Motos no dudó en arrancar la entrevista preguntándole por cómo fue su reincorporación a la competición tras convertirse en madre. «Físicamente tienes cambios, ¿cómo fue el primer día en el que te volviste a meter…?», preguntó el presentador sin terminar la frase.

Pero Ana Peleteiro no tardó en deducir que estaba hablando de su ropa de competición y de su físico tras dar a luz, un tema con el que confesó no sentirse muy cómoda. «No me gusta hablar de este tema«, espetó la invitada parando en seco las insinuaciones del presentador.

Ana Peleteiro: «Tuve un día de llorar y decir: no me veo compitiendo»

Aún así, quiso explicarse. «Habrá gente que dirá: ‘cómo te vas a quejar tú con el cuerpo que tienes, si estás perfecta, has vuelto a entrenar súper rápido’, pero la verdad es que yo compito en top y braga…», comenzó explicando la competidora de salto, que no dudó en confesar su peor momento tras convertirse en madre.

Pablo Motos y Ana Peleteiro en ‘El Hormiguero’

«En este mundial tuve un día de llorar y decir: ‘no me veo compitiendo en top y braga porque considero que no me hace justicia cómo estoy’. Yo me veía un cuerpo que no es como están todas… No me acababa de ver», recordó Ana Peleteiro, que asegura que al final acabó enfrentándose a sus miedos.

«Dije, ya paso. Tengo que competir así, es lo que hay, me llené de valor… y verme así en fotos, en tele, tengo que trabajarlo y tengo que aceptarme tal y como soy», señaló Peleteiro. Pero su momento ‘tierra trágame’ no llegaría hasta más tarde, cuando Pablo Motos le recordó su última visita al programa y lo que llegó a decir.

La última vez que Ana Peleteiro se pasó por ‘El Hormiguero’ estaba embarazada de su hija Lúa, y en su visita aseguró con mucha determinación que iba a tener un niño porque lo decía el calendario chino. «Fue culpa de mi prima», comenzó señalando la invitada entre risas y burlas del presentador.

«Me lo dijo antes de salir, y pensé: si acierto quedo de crack. De imbécil es de lo que quedé», admitió la invitada de Pablo Motos, que reconoció su metedura de pata ante los espectadores. Lo que sí aseguró con mucha certeza es que volverá de los Juegos Olímpicos con una medalla. «Estoy haciendo cosas que nunca he hecho», llegó a asegurar la deportista.