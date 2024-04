Pablo Alborán sorprende en ‘El Hormiguero’ y comunica su retirada indefinida de la música

Pablo Alborán fue la estrella invitada de este jueves en ‘El Hormiguero’, y acudió para revelar una decisión inesperada. Después de repasar su carrera en una entrevista llena de anécdotas y confesiones, el cantante se sinceró con Pablo Motos y reveló que no planea sacar música o salir de gira durante los próximos años.

«He venido a dar las gracias, sobre todo. No he venido a promocionar nada en concreto», comenzó advirtiendo el malagueño al principio de su visita. Y es que, tras varios años seguidos en su última gira, que el propio Alborán describió como un tiempo «muy duro», el intérprete no dudó en comunicar una decisión muy importante en el programa.

Pablo Alborán: «Necesito un tiempo, no sé cuanto»

Pablo Motos y Pablo Alborán en ‘El Hormiguero’

«Necesito barbecho, necesito volver a escribir sin toda esa presión que uno mismo se pone, no solo la industria», confesó Pablo Alborán, que dejó sin palabras a todos sus seguidores entre el público. Si bien muchos esperaban un anuncio del malagueño sobre nueva música u otra sorpresa, el artista tiene otros planes para los próximos años.

El invitado de Pablo Motos reconoció que necesita un respiro después del ritmo tan frenético que ha llevado en los últimos años. «Me apetece observar, vivir como espectador. Necesito estar con los míos y necesito escribir sin un condicionante», explicó Alborán. Entonces, confesó que no tiene intención de poner fecha a su regreso.

«Necesito un tiempo, no sé cuánto. Estoy haciendo ya bastantes cosas para lo que viene, pero es importante también descansar. Y voy a descansar», aseguró Pablo Alborán, que alivió así el momento tan delicado para sus fans poniendo sobre el horizonte la creación de nueva música. El malagueño insistió en que dentro de la industria musical «es muy importante descansar».