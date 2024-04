El crudo palo de Jorge Javier a Pablo Motos por su «numerito» ante el fichaje de Broncano

Jorge Javier Vázquez ha estallado. El presentador de ‘Supervivientes’ ha hecho uso de su blog de ‘Lecturas’ para arremeter duramente y como nunca antes lo había hecho contra Pablo Motos. El motivo ha sido la reacción del conductor de ‘El Hormiguero’ al fichaje frustrado de David Broncano por RTVE.

El de Badalona empieza su escrito reconociendo que con este fichaje de Broncano por TVE «hay algo que se me está escapando». «Aseguran que Moncloa está empujando para que se produzca y al mismo tiempo Pablo Motos y su equipo denuncian con muchísima indignación que es una maniobra para eliminarlos», añade el comunicador.

Jorge Javier cree que «‘El Hormiguero’ se ha tomado como algo personal su fichaje. Que dicen que Moncloa les tiene manía. Que lo van a poner ahí para destrozarlos». «Por mucho que Juan del Val se empeñe en ponerse en plan alarmista y asegure que Pedro (Sánchez) quiere cargarse a Pablo. Yo es que intuyo que ni el mismo Juan se cree semejante bola pero en términos de audiencia no cabe duda de que les debe resultar muy rentable. El Estado, así, en mayúsculas, contra un presentador», prosigue.

El dardo de Jorge Javier a Mediaset

Pese a esto, el presentador de Mediaset considera que «Pablo Motos no tiene rival a corto plazo. Lleva veinte años ocupando esa hora, es imposible que aparezca alguien y lo fulmine. Imposible. La cadena que apueste por intentar hacer sombra a Motos sabe que, como mínimo, debería mantener un mismo producto durante tres temporadas». Y Jorge Javier sabe de lo que habla, pues su programa, ‘Cuentos chinos’ (Telecinco), se hundió en audiencias al intentar competir en la misma franja con ‘El Hormiguero’.

Precisamente a raíz de esto, el comunicador catalán lanza un dardo a su cadena, al asegurar que la cadena que quiera hacer sombra al programa de Antena 3, debería contar con un «producto en el que creyera, apoyara y no metiera prisa por conseguir objetivos a corto plazo. No hay otra. Entonces, no entiendo muy bien la preocupación que parece cundir en ‘El Hormiguero'».

Sin embargo, los ataques más duros de Jorge Javier contra Pablo Motos tienen lugar a continuación: «Según Wikipedia, Motos tiene 58 años. Chico, llevas veinte años siendo imbatible. ¿De verdad os lleváis esas sofoquitas tú y tu equipo por el fichaje de Broncano? A mí me parece que en vez de montar esos numeritos deberías aplaudir su llegada y desearle suerte. Es un compañero, no un comisario político».

«Hablo con conocimiento de causa. Teniendo yo la audiencia que vosotros tenéis no le dedicaba yo ni medio minuto a la actualidad política porque me parece que es lo menos divertido del mundo. Y divide. Y cabrea, y a ‘El Hormiguero’, como todo el mundo sabe, la gente a va a divertirse», recuerda el presentador de ‘Supervivientes 2024’. «Nota aclaratoria: estoy convencido de que ahora dirán que Sánchez me ha ordenado escribir estas líneas. Al tiempo», sentencia.