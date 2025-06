Gema López se dirige con un hachazo a Terelu Campos en pleno directo tras su cruzada con 'Espejo Público'

El frente abierto entre 'Espejo Público' y Terelu Campos parece no tocar fin, mucho menos después de la última tanda de dardos entre los colaboradores del matinal y la presentadora de este miércoles. La malagueña se encontraba en una rueda de prensa de su obra de teatro 'Santa Lola' cuando terminó atacando una vez más al matinal de Antena 3, y Gema López no dejó pasar la oportunidad de contestarle.

Durante el encuentro con los medios, en el que contó con su compañero César Lucendo sobre el escenario y su sobrino José María Almoguera entre el público, como reportero de 'Tardear', la presentadora no evitó contestar a las preguntas de la periodista enviada por 'Espejo Público'. "Decías que había un medio, no sé si éramos nosotros, que había dicho que habíais vendido pocas entradas", señaló Vanessa Pámpano.

Terelu Campos dispara de nuevo contra 'Espejo Público' y Gema López termina contestándole

"Se dijo que Valladolid estaba lleno porque eran todo invitaciones", aclaró Lucendo antes de que la hermana de Carmen Borrego contestase de forma tajante a la reportera. "Eso fue lo que dijisteis", sentenció la antigua compañera de Gema López, sin ocultar su evidente enfado con el matinal de Antena 3. "Eran seis invitaciones: mi hermana, mi cuñado, mi hija, su pareja, mi amiga y mi doctora. Me llevé yo las seis de todos", aclaró la malagueña.

Gema López en 'Espejo Público'

Y cuando Vanessa Pámpano le propuso limar asperezas con el programa y dejar atrás sus desencuentros, Terelu Campos fue contundente. "Yo no entro en ninguna guerra. No participo, no disparo. Quien quiera ir a la guerra y disparar… Es problema de cada uno. Yo no entro en ese aspecto", advirtió la madre de Alejandra Rubio antes de que la reportera le preguntase por el motivo de su enfado.

"El tema de la respiración… No sé si estás enfadada…", comentó la compañera de Susanna Griso, Gema López y compañía haciendo referencia al vídeo de 'Espejo Público' en el que analizaban la brusca respiración de la malagueña, jugando incluso a adivinar de qué sonido se trataba con los colaboradores.

"Yo soy profesional y veo Telecinco, Antena 3, La Sexta y todo"

Y la colaboradora de 'De viernes' no dudó en lanzar otro dardo al espacio de Antena 3, asegurando que está pendiente de los debates sobre ella en otras cadenas. "No sé de qué me hablas… Es que veo Telecinco, trabajo para Telecinco y solo veo Telecinco, Mediaset, 'Supervivientes', 'La Favorita', 'Tardear', 'El Diario de Jorge'…", esgrimió la televisiva.

TERELU “Yo solo veo programas de mediaset “ pic.twitter.com/V4n4KZHCYA — TVMASPI (@sebas_maspons) June 11, 2025

"Es que no sé qué habéis comentado de la respiración… Es que te prometo que no lo sé. Estoy respirando como tú ahora… Estoy muerta en la obra, pero respiro. Mira cómo respiro", continuó bromeando la que fue compañera de Gema López durante años en 'Sálvame' antes de que esta estallase contra su actitud junto a otro de sus compañeros.

"Dile a Terelu que no vamos a ninguna guerra, que ni tenemos armas ni pistolas", contestó Miquel Valls dirigiéndose a la reportera para dejar que acto seguido López condenase las palabras de la malagueña. "Yo soy profesional y veo Telecinco, Antena 3, La Sexta y todo", sentenció la periodista del corazón, echando por tierra el alarde de la hija de María Teresa Campos de solo consumir los formatos del grupo televisivo en el que trabaja.