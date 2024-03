Laura Fa, sin piedad contra Isabel Gemio tras su polémica, hace esta aseveración de órdago

‘Espejo Público’ se ha hecho eco de una sonada publicación de Isabel Gemio en sus redes que ha generado controversia y Laura Fa ha sido implacable en su opinión. La comunicadora ha utilizado su perfil de Instagram para hacer un vídeo que ha llamado muchísimo la atención. En él saca todos los premios de comunicación que se le han otorgado a lo largo de su carrera, siendo una especie de protesta por no tener trabajo en la actualidad.

«Es un acto de pedantería. Si quiere buscar trabajo, tiene otras maneras que no vacilar con todos los premios que tiene», ha sentenciado Laura sin remilgos. «Yo veo marketing», ha apuntado Lorena García, que estos días sustituye a Susanna Griso. «Tiene derecho a demostrar lo que ha sido su carrera», le ha rebatido Lorena Vázquez.

«Mi opinión está un poco condicionada porque no conozco a nadie, pero a nadie, que me haya hablado bien de trabajar con Isabel Gemio. Es más, es que me hablan mal», ha señalado Laura Fa, apuntalando esas informaciones que siempre han orbitado sobre sus malas relaciones de Gemio con los equipos de los programas que presentó antaño.

«Tiene muchísimo carácter, pero dicen también que es una persona muy generosa», ha apostillado Lorena Vázquez. «A mi el vídeo me parece ingenio puro, me gusta mucho», ha insistido por su parte la presentadora de ‘Espejo Público’ para compensar las demoledoras críticas de una Laura Fa que no se ha detenido: «Es súper pedante y con la cabeza alta».

«Pero por qué, es su currículum, ¿Es pedante decir lo que has conseguido en tu currículum?», le han confrontado. Acto seguido, Gema López, copresentadora de la sección de corazón del magacín de Antena 3 ha cortado de raíz el asunto para pasar a abordar otros temas.