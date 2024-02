Joaquín Torres carga así contra la dirección de ‘Espejo Público’ y denuncia lo vivido dentro

Joaquín Torres se encuentra aún recuperándose del grave accidente de tráfico que sufrió el pasado diciembre. Y es que, mientras el arquitecto continúa su reposo, muchos se preguntan si volverá a ‘Espejo Público’ después de su abrupta salida del programa. Es por eso que el colaborador de Susanna Griso no ha dudado en pronunciarse, lanzando una sonada pulla a la dirección del programa.

Días antes de su accidente, Torres abandonó el plató de ‘Espejo Público’ muy enfadado con el programa y su director, Alberto Díaz. Su desplante en el magacín vino a raíz de un reportaje que habían emitido en el que insinuaban que el arquitecto compra sus seguidores de Instagram. Ahora, meses después, aún alejado de los focos por su recuperación, el tertuliano se ha pronunciado sobre estos duros meses. «Fue el momento más doloroso físicamente de mi vida, y además, de una manera brutalmente clara», explicó Joaquín.

Y es que, según pudo explicar a ‘Diez Minutos’, su marido Raúl Prieto, creador y exdirector de ‘Sálvame’, está muy pendiente de él. «Raúl también ha sido víctima colateral del accidente, no solo jamás se ha quejado, sino que no ha dejado de estar pendiente de mí», explicó el arquitecto. Sobre su vuelta a ‘Espejo Público’, Joaquín Torres fue muy claro. «Yo adoro a Susanna Griso como ser humano y profesional, pero…», comenzó explicando el colaborador.

Joaquín Torres carga contra la dirección de ‘Espejo Público’

Joaquín Torres abandona el plató de ‘Espejo Público’

El tertuliano de las mañanas de Antena 3 aseguró que, pese a la buena relación con la presentadora, lo que sucedió en el último programa ha cambiado su perspectiva del formato. «La dirección del programa manejó noticias falsas sobre mí y mis redes sociales», señaló Torres. Al parecer, el arquitecto habría tomado una firme decisión sobre su aventura en Atresmedia.

«Después de oír unas disculpas completamente ambiguas sobre lo que se había dicho, decidí que no volvería a participar en una televisión que maneja mentiras para crear contenidos«, sentenció Joaquín Torres, que no parece tener planes de volver por el plató de Susanna Griso. «Se me hizo daño como profesional», insistió el antiguo colaborador de ‘Espejo Público’ en Diez Minutos.

Si bien el marido de Raúl Prieto ha cerrado las puertas al magacín de Antena 3, la revista le preguntó por otros formatos de la parrilla televisiva como algún ‘reality’. «Pues con todos mis respetos a los participantes de ‘realities’, no aceptaría participar», aclaró el arquitecto. Además, reveló que ha recibido múltiples ofertas de programas como ‘Supervivientes’ y nunca se le ha pasado por la cabeza aceptarlos.