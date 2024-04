A Susanna Griso le llega qué hay detrás de la posible marcha de Pedro Sánchez y lo revela

«Nadie se imaginaba ayer que por la cabeza de Sánchez le pasaba una posible dimisión», ha reaccionado impactada, como todos, Susanna Griso en ‘Espejo Público’. La comunicadora de Atresmedia ha puesto el foco en esa inédita seriedad con la que se le atisbó este miércoles en el Congreso de los Diputados pero nada que llevase a barruntar que se planteaba su renuncia al cargo de Presidente del Gobierno.

Durante toda la mañana, en el magacín de Antena 3 se ha estado analizando esa carta de Pedro Sánchez en la que comunica a la ciudadanía que necesita un tiempo para reflexionar sobre su futuro tras la denuncia presentada por Manos Limpias contra su mujer y que ha sido admitida a trámite. Una denuncia que, este jueves, se ha reconocido como basada en posibles noticias falsas.

Esas informaciones carentes de veracidad que van destinadas a atacar en lo personal y dañar la honorabilidad de Begoña Gómez parecen haber llevado al límite al dirigente socialista, que se manifestó, sin rubor, profundamente enamorado de ella. Y sobre esto ha aportado un dato Susanna Griso en Antena 3, enfatizando en la razón que podría haber detrás para que Sánchez esté meditando una muy posible dimisión.

«A mí me cuenta su círculo más cercano que está sumamente afectado por lo que hay y por lo que pesa sobre su mujer, por esa investigación abierta», ha revelado Susanna Griso, indicando que el detonante de este anuncio bomba es el doloroso momento por el que está pasando su esposa y que le ha empujado a replantearse su continuidad.

No obstante, Griso, seguidamente, cuestionaba esta explicación. «Pero la verdad es que no tiene mucho sentido, porque de momento lo que tenemos es que el juez ha abierto diligencias y, si tiene razón el presidente con que esto no va a ningún sitio, se va a quedar en nada», ha reflexionado la periodista, dejando entrever que, si no hay nada que esconder, no existen motivos de peso para abandonar.