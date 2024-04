Susanna Griso detiene ‘Espejo Público’ ante lo ocurrido con un reportero: «Te voy a denunciar»

Susanna Griso no dudó en interrumpir una conexión en directo de ‘Espejo Público’ para parar los pies a un individuo que estaba amedrentando a su equipo. El programa se desplazó hasta Valencia para cubrir el caso de un ‘inquiokupa’ cuando un sujeto comenzó a agredir al reportero e increpar al programa.

Un reportero de ‘Espejo Público’ se encontraba en la calle entrevistando al propietario afectado cuando de repente un invitado inesperado se coló en plano. «Todo lo que está hablando es mentira. Tiene dos pisos», comenzó a exclamar una voz desde el fondo.

«¿Quién grita?», preguntó Susanna Griso algo confusa por el espontáneo, que resultó ser el padre de la inquilina, que la había avalado para entrar al piso que ahora ocupa. «Yo con ese no quiero hablar. Es un embustero», continuó exclamando muy enfadado, haciendo caso omiso al reportero del programa.

Susanna Griso corta el directo tras la agresión al equipo de ‘Espejo Público’

Cuando el equipo de ‘Espejo Público’ le acercó el micrófono para conocer su versión de los hechos, el padre de la ‘inquiokupa’ perdió aún más los papeles. «‘¡A mí no me grabes!», comenzó a chillar el espontáneo, desatando la indignación de Griso en plató, que se dirigió a él muy contundente.

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

«Está en la calle, ¡faltaría más! Es él el que te está hablando a ti», espetó la presentadora de ‘Espejo Público’ muy molesta con el trato que su equipo estaba recibiendo. «¡Te voy a denunciar, que no me grabes!», repitió el individuo muy exaltado, llegando a empujar al cámara y al reportero, algo ante lo que Susanna Griso no se pudo contener.

«Pues váyase, que nadie le ha pedido que aparezca en esta escenas. ¡Vamos, vaya talante!», exclamó la comunicadora harta del desaforturnado desencuentro que su equipo estaba viviendo en Valencia. Entonces, el padre de la inquilina acabó apartándose y pudieron continuar con la entrevista programada.

«Si yo ahora me reboto, este señor me denuncia y acabo en la cárcel. ¡Es que no es justo!», espetó José, que no había podido explicar aún del todo su calvario de estos últimos meses en el programa. «No lo hagas, no merece la pena», le aconsejó Susanna Griso, algo más calmada después del percance.