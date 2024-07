Carmen Lomana clama contra la última jugarreta de ‘Espejo Público’: «Me habéis amargado»

‘Espejo Público’ sacó a la luz este jueves una conversación que ha dejado muy mal parada a Carmen Lomana. El programa decidió reavivar la guerra entre la socialité y Pilar Vidal emitiendo una conversación en la que la colaboradora volvía a meterse con el físico de la periodista. Tras el revuelo formado en plató, la empresaria conectó en directo con el espacio de Antena 3 para clamar contra su juego sucio.

Desde hace unos días, la colaboradora de ‘Espejo Público’ está en boca de todos por su última campaña publicitaria con una cadena de comida rápida. Lo que ha llamado la atención del anuncio es que la socialité parece estar fingiendo comerse una hamburguesa en lugar de probarla de verdad. El debate ha saltado al magacín de Antena 3 y se han puesto en contacto con ella.

Carmen Lomana no dudó en responder a todas las dudas en una llamada que se emitiría más tarde y que, para sorpresa de Pilar Vidal, incluiría algún que otro comentario despectivo sobre su físico. Cuando le preguntaron si se comería una hamburguesa con su compañera de sofá, la empresaria sorprendió con un grave comentario. «¡Bueno! Una no. Se va a comer tres… ja,ja,ja», bromeó la colaboradora.

Carmen Lomana: «No me parece bien que me queráis enfrentar a Pilar»

Pilar Vidal reacciona al comentario de Carmen Lomana en ‘Espejo Público’

Unas palabras que hacían estallar de nuevo el conflicto entre Lomana y la comunicadora ya iniciado hace meses por un comentario similar durante una de las emisiones. La periodista del corazón aseguraba que «ha comenzado la guerra» y mandaba un mensaje muy serio a la socialité. «Eres mala persona y eres maleducada. Meterse con la fealdad y tal… Precisamente por eso no tienes amigas. Por eso y porque te has inventado una vida que nadie se cree», sentenció la colaboradora.

Sin embargo, más tarde Miquel Valls era el encargado de llamar en directo a la socialité, poco después de que Vidal la bloquease delante de las cámaras. Fue ahí cuando Carmen Lomana se intentó defender del enfrentamiento que según ella había creado el programa. «Estoy tan indignada«, aseguró la empresaria tras explicar que la conversación era «de chirigota» y que solo estaban bromeando.

«He venido un día a Madrid y me habéis amargado. No me parece bien que me queráis enfrentar a Pilar», señaló muy enfadada Lomana. Sobre su comentario, la aristócrata intentó justificarse. «Sólo se oye lo que digo yo. Pero no digo que se coma las tres hamburguesas a la vez. Yo me comí dos. No he comentado nada malo. Me han preguntado si se comería una hamburguesa y a ella le encanta comer igual que a mí», continuó explicando la empresaria.

Entonces, lanzó un mensaje muy contundente al equipo del programa dejando claro su enfado. «Lo que me molesta es el cariz que le queréis dar, como de enfrentamiento. Le tengo muchísimo cariño. No tiene ninguna maldad», terminó señalando Carmen Lomana, sin lograr convencer a Pilar Vidal, que aún así accedió a escuchar la conversación completa, sin cortes, para sacar sus propias conclusiones.