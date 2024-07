Pilar Vidal dice ‘hasta aquí’ a Carmen Lomana por su gordofobia: «Eres mala persona»

Pilar Vidal no está dispuesta a aguantar más burlas de Carmen Lomana sobre su físico. Las dos compañeras de ‘Espejo Público’ han protagonizado este jueves una nueva entrega de su enfrentamiento y la periodista se lo ha dejado muy claro a la socialité. El programa sacó a la luz una conversación en la que la empresaria volvía a mofarse de la colaboradora y la tensión no tardó en escalar.

La guerra entre Carmen Lomana y la periodista del corazón no pilla de sorpresa a los colaboradores de ‘Espejo Público’. El primer roce entre ambas llegó hace unos meses, cuando la socialité hizo un comentario despectivo sobre el físico de Vidal que no sentó demasiado bien a la tertuliana. Si bien la presentadora de ‘Drama Queen’ intentó mantener la concordia, este jueves ha dicho basta.

Lomana ha protagonizado recientemente una campaña publicitaria para una cadena de comida rápida en la que finge disfrutar de una hamburguesa. Además de comentar el el spot que protagoniza la ex-concursante de ‘Supervivientes’ en plató, ‘Espejo Público’ tuvo una conversación por teléfono con la habitual colaboradora que mostraría más adelante, y que haría a Pilar Vidal llevarse las manos a la cabeza.

Pilar Vidal a Carmen Lomana: «Por estas cosas no tienes amigas»

Cuando el programa le preguntó por las personas del equipo con las que compartiría una hamburguesa, el nombre de Vidal acabó saliendo a relucir y la empresaria hizo otro cuestionable comentario. «¡Bueno! Una no. Se va a comer tres… ja, ja, ja», comentó con tono de burla Carmen Lomana sobre la cantidad de hamburguesas que se comería la periodista. Entonces, con el rostro cambiado, la colaboradora se dirigió a la cámara para mandar un contundente mensaje.

«Muy bien. Muy en la línea. Es que se retrata. Carmen, eres mala persona y eres maleducada. Porque eso es de mala educación. Meterse con la fealdad y tal», comenzó sentenciando Pilar Vidal, visiblemente molesta por el último ataque de su compañera de sofá. «Yo podría decir que eres cabezona y no lo digo, por ejemplo. Precisamente por estas cosas es por las que no tienes amigas. Por esa y porque te has inventado una vida que nadie se cree», añadió la comunicadora.

«Cuando me veas, ni me saludes»

Pero Vidal no terminó su cruzada contra la socialité ahí. «Te aconsejo dos cosas: que dejes de cambiar cartelitos en las cenas y en los eventos para sentarte al lado de la gente que no te ha tocado y que dejes de llamar a mis amigos, que sabes perfectamente quienes son, porque no quieren ser tus amigos», insistió la periodista con tono amenazante dirigiéndose a la cámara en todo momento. Y al parecer, el conflicto solo acaba de empezar.

Muy seria, la periodista anunció a sus compañeros y a los espectadores que «ha empezado la guerra». Además, sacó su teléfono móvil en pleno directo para bloquear a Carmen Lomana delante del resto de colaboradores. «Cuando me veas, ni me saludes», advirtió aún más seria la tertuliana. «Las burlas no las consiento ni para mí ni para nadie», aseveró Vidal.

Pero la cosa no quedó ahí. Más tarde, ‘Espejo Público’ llamó a la socialité para informarle sobre el enfado de Pilar Vidal y Lomana se mostró muy enfadada con el magacín por haber emitido la conversación cortada y querer enfrentarlas. Tras meditarlo, la periodista accedió a escuchar la conversación completa para sacar sus conclusiones, pero insistió en que solo busca «distorsionar la realidad».