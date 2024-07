Pilar Vidal carga las tintas contra Ana Rosa Quintana: «Me tiene vetada, me parece infantil»

La temporada televisiva 2023/2024 será recordada por la batalla vespertina que mantuvieron Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega en la franja de tarde. Y una vez ha acabado esta primera temporada, toca analizar los datos. Así, el resultado es muy concluyente: ‘Y Ahora Sonsoles’ ha liderado el 84% de los días, por encima de ‘TardeAR’.

Además, han sido varios las colaboradores que decidieron mudarse de Mediaset a Atresmedia justo antes de comenzar la nueva etapa que lideraba Ana Rosa, el salto de la mañana a la tarde con ‘TardeAR’. Una situación insólita que no sentó muy bien a la presentadora de Usera, según han manifestado algunos de esos colaboradores.

De todo ello, y más, hemos hablado con Pilar Vidal, que fue una de las que abandonó Mediaset, tras la cancelación de ‘Sálvame’, para trabajar exclusivamente en Antena 3 y laSexta, con Susanna Griso, Sonsoles Ónega y Nuria Roca. ¿Qué opinión tiene de lo que sucedió con ‘Sálvame’? ¿Y qué opina de Ana Rosa Quintana?

Pilar Vidal, en ‘Y Ahora Sonsoles’ sois «líderes».

PILAR – Líderes, sí, líderes de la tarde, que no es fácil, además. Leía una entrevista de Sonsoles, que lo decía, que es verdad que quizá es la franja más complicada. Yo venía de un formato, de un programa que era líder, que era ‘Sálvame’, y la verdad es que no me arrepiento de haberme cambiado de programa, porque encima me he ido del líder al líder.

Tú has saltado de barco a barco y los dos funcionan.

PILAR – Yo creo que también este programa tiene mucho. Tiene la presentadora, está muy currado, el equipo es maravilloso, se curra muchísimo hasta el último momento, antes de entrar en plató, y yo creo que eso, al final, el espectador lo agradece y lo valora.

Es como si os hubiera fichado el Barça y estuvierais en el Real Madrid, o viceversa

PILAR – Exacto, exacto. Yo soy del Barça, soy muy del jugador Lamine Yamal y soy del presidente del Barça, Joan Laporta. Soy muy, muy fan.

Oye, ¿y cómo ha sido fichar por la otra camiseta?

PILAR – Pues mira, yo ya estaba fichada. Yo es que jugaba a los dos equipos. Yo estaba en ‘Espejo Público’ y lo compatibilizaba con mis intervenciones en ‘Sálvame’ y en el ‘Deluxe’. Entonces, realmente, yo conocía los dos equipos. Yo era un poco el árbitro, claro.

Cuando me tuve que, directamente, pasar a jugar en solo en un equipo, pues me ha sido muy fácil, porque yo ya conocía la casa, maquillaje es él mismo, peluquería es él mismo, yo sigo yendo a ‘Espejo Público’. Entonces, lo que sí es verdad es que ahora se ha convertido en mi casa y yo paso todo el día en Antena 3, de lunes a domingo, porque yo estoy en Sonsoles, estoy en ‘Espejo Público’ y estoy en ‘La Roca’ con Nuria Roca. A mí me falta hacer el tiempo y ‘Pasapalabra’.

¿Eres competitiva tú?

PILAR – Mucho.

¿Cómo has ido a enfrentarse a Ana Rosa Quintana, que era un hueso duro?

PILAR – A mí me ha dado doble satisfacción, porque yo no he trabajado nunca con Unicorn, tampoco sé por qué, me llegaron rumores de que me tenían vetada, nunca he entendido muy bien el porqué, pero es verdad que nunca me han propuesto trabajar con ellos y nunca he trabajado con ellos. No sé si hice o he hecho algún comentario alguna vez que lo he estado analizando y no lo he hecho, pero bueno, entenderás que ya que no me han querido, pues oye ganar, para mí es lo máximo, claro. Doble juego, para mí es doble victoria. O sea, en un sitio donde me tienen vetada ganarle, pues doble victoria.

Encima que con esta guerra televisiva que han tenido tus excompis y amigos, de ‘Sálvame’ con Unicorn… ¿Cómo has vivido tú esto? ¿Cómo lo estás viviendo?

PILAR – Bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo llegué a ‘Sálvame’ en el último año. Yo he estado solo un año en ‘Sálvame’, muy intenso, pero un año. Ellos llevaban 13 años, llevaban muchos años. Ellos tienen más rencillas y más cuentas que saldar que yo. Entonces, tienen todo mi apoyo. A ver, a todos nos chocó. Sobre todo porque yo entiendo que tú puedas cambiar de horario un programa, pero quitar un programa que funciona y que todo el mundo quiere y que tanta gente ve, para mí eso me parece injusto.

Además, los datos de hace un año eran muy por encima de los de este año. Quiero decir, que no es una decisión estratégica, lo digo en el más puro sentido de datos.

PILAR – Totalmente. Yo creo que fue una represalia, no sabría qué decirte, me imagino que de alto nivel, donde yo no llego, pero ahí se decidió que íbamos fuera y se acabó el programa. Pero yo fíjate que aprendí mucho con ese despido porque creo que mantuvimos el tipo e hicimos el mismo programa hasta el último segundo que estuvo en emisión. Eso me hace sentir súper orgullosa.

Me decías antes, a lo mejor lo del veto de Unicorn, ¿puede ser porque estuvieras con ellos? ¿Tú crees?

PILAR – Pues no lo sé. Nunca lo había comentado, es la primera vez que lo comento públicamente, pero sí, la verdad es que no lo llego a entender, la verdad, no llego a entender cuál es, porque nunca he estado, y al revés, yo con Joaquín Prat me llevo muy bien. Le tengo muchísimo cariño y para mí es muy top. Hay más compañeras que trabajan allí, que las quiero muchísimo.

¿Cómo valoras tú cómo se ha tomado, por ejemplo, Ana Rosa, la competición en este año?

PILAR – Muy mal, muy mal, muy mal. Yo me remito a la entrevista que ha dado hoy Sonsoles, que es buenísima, porque no hay que maquillar datos. Cada programa tiene la audiencia que tiene y los líderes hemos sido nosotros y ella está. Ella está en el unidígito, ese programa. Entonces, si está en unidígito, hay que aceptar que estás en unidígito y ya está. Eso es lo primero. Y luego yo creo también que el hacer referencia tanto a que nuestro programa no lleva publicidad, no lleva publicidad, me parece como una batalla tan infantil…

¿Estabas tú en plató el día del conflicto con el reportero?

PILAR – No, yo ese día no estuve. Me ha gustado mucho la respuesta de Sonsoles hoy y el apoyo que le ha dado el compañero reportero. Yo no lo haría con ninguno de ellos. Creo que todos somos compañeros. Al final, esto no es una batalla, al final decide el público. Es como si ahora Sánchez matara a Feijóo, te quiero decir…

No, pues es que ya nos estamos pareciendo a eso, yo creo que el mando lo tiene el público y el público es el que decide y ya está, y a veces tú haces un programón y no tienes audiencia, y te lo estás preguntando, y a veces los otros hacen un programa que dices «¿En serio?» En esto nunca sabes, el secreto yo siempre lo digo: A mí me gustaría conocer a gente que tiene el audímetro y también que la gente lo vea, convencerle y ser el mando. Pero no podemos, pero me parece muy infantil eso.

Pilar, te vimos en el teaser de ‘Ni que fuéramos shhh’. Estamos esperando verte.

PILAR – Yo le dije a Lydia Lozano, vamos muy monas vestidas, y cuando entré estaba Yola Berrocal y todas vestidas de noche y yo dije «Pues será que no vamos bien vestidas». Nada, yo participé en el teaser porque me lo pidieron, yo adoro a Óscar y Adrián, a La Fábrica de la tele, les tengo mucho cariño. Les debo mucho, siempre lo digo, me han tratado muy bien, me han hecho ganar mucho dinero y ojalá algún día vuelva a trabajar con ellos. Yo ahora tengo un compromiso con la cadena, con Antena 3 y es incompatible por horario y por todo. Claro, es que es a la misma hora. Entonces ha sido imposible por eso.

Lo sigues, ¿no?

PILAR – Por supuesto. Luego, en casa, cuando voy, lo veo en Youtube.

¿Quién es tu aliado? A distancia.

PILAR – Lydia Lozano. Yo muero por Lydia, es una de mis mejores amigas. La gente nos escribe, la gente quiere cenar con nosotras, comer con nosotras. Yo le digo «¿y no podemos cobrar por eso?» Yo le digo «¿no podemos cobrar por eso? ¿Qué hacemos?», pero… ¿Cómo vamos a cobrar por cenar con alguien?, pero es verdad que solemos quedar mucho, hablamos mucho por el móvil, ella ahora ha estado pachucha con las operaciones de la espalda, pero desde el principio yo tengo muy buena relación con ella y la quiero muchísimo y nos entendimos muy muy bien las dos.

Dime que sí, que esta fantasía existe, que la estoy visualizando. ¿Hay momentos en que está coincidiendo en emisión ‘Ni que fuéramos’, y ‘Y Ahora Sonsoles’, y vosotras dos os estáis whatsappeando?

PILAR – No, todavía no. No, nos hemos whatsappeado en el matinal. En momentos en que yo estoy en ‘Espejo Público’ y ella está en ‘Mañaneros’, o al contrario. Entonces, sí que lo hacemos.

Pilar, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien.

PILAR – Gracias. Encantada.