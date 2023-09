El «tierra trágame» de Ana Rosa al nombrar así a Paloma García-Pelayo en ‘TardeAR’

Si este miércoles, Ana Rosa Quintana sufría un lapsus al decir «buenos días» al saludar a una invitada que entraba por skype; lo que le ha sucedido este jueves va un paso más allá. Y es que la presentadora iba a presentar a Paloma Barrientos y la ha confundido con Paloma García-Pelayo.

Algo que quedaría en una anécdota si no fuera porque Paloma García-Pelayo es ahora un rostro de la competencia. Cabe recordar que la periodista y habitual colaboradora de Telecinco daba la sorpresa al fichar por Antena 3 como colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ con Sonsoles Ónega dejando a Ana Rosa tras 18 años siendo rostro de ‘El programa de AR’.

Así, cuando llegaba el momento de presentar al club social de ‘TardeAR’, Ana Rosa Quintana cometía un garrafal fallo al confundir a su colaboradora con Paloma García-Pelayo. «Pues aquí en esta mesa Paloma García…», aseveraba la presentadora dándose cuenta y corrigiéndose a sí misma al instante.

El lapsus de Ana Rosa Quintana con Paloma García-Pelayo y Paloma Barrientos

Ana Rosa Quintana y Paloma Barrientos

«Uy, Paloma Barrientos», aseveraba mientras la colaboradora se ponía de pie y se acercaba a ella. «A ver señorita. Susanna Griso», reaccionaba Paloma Barrientos con sorna. «Gracias Susanna», apostillaba entre las risas de sus compañeros.

Mientras que Ana Rosa Quintana trataba de disculparse. «Oye, perdonad. Hoy he dicho buenas tardes, así que no me pidáis más», terminaba diciendo la presentadora de ‘TardeAR’ antes de seguir con las presentaciones del resto de colaboradores de ‘SalseAR’.

De este modo, Ana Rosa Quintana cometía un garrafal error al nombrar a la que fue su colaboradora durante 18 años y que ahora colabora en su programa rival. Se da la casualidad de que un día antes, era el nombre de Ana Rosa el que se colaba en ‘Y ahora Sonsoles’.