El sonado desliz de Ana Rosa Quintana que tiene que rectificar: «No me acostumbro»

Ana Rosa Quintana llegaba el pasado 18 de septiembre a las tardes de Telecinco con ganas e ilusión de volver a las tardes. También con los nervios con respecto a las audiencias que podría anotar ‘TardeAR’ frente a Sonsoles Ónega y Jordi González, que se estrena este miércoles en ‘La Plaza’ en TVE.

Por el momento, el movimiento de Telecinco no ha sido muy bueno pues en su primera semana, ‘TardeAR’ no ha cumplido las expectativas. ‘TardeAR’ llegó el 18 de septiembre siendo segundo de su franja con un 11,3% de share y 905.000 espectadores. Después bajó a tercera posición hasta anotar mínimo de espectadores este martes con un 10,1% y 777.000 espectadores.

Por el momento es pronto para hacer valoraciones, pero cabe recordar que Ana Rosa Quintana no dudó en decir lo que sería para ella un fracaso en una entrevista para El Televisero. «Para mí un fracaso sería perder con la competencia con la que coincidimos. Nosotros tenemos una primera parte que vamos a competir con culebrones, pero eso es otro formato. Creo que perder con la competencia, o con Jordi González o con Sonsoles Ónega, no me gustaría«, aseguraba.

🔴 Entrevista exclusiva a Ana Rosa Quintana:



"#TardeAR será un fracaso en audiencias si perdemos contra Jordi González y Sonsoles Ónega"



"Me preocupará la audiencia cuando hayan pasado 15 días"



Entrevista de @jorgeneila_



📲 Íntegra en nuestra web https://t.co/4Ole67eVDQ pic.twitter.com/Y9rS7qhZ1n — El Televisero (@eltelevisero) September 6, 2023

Ana Rosa Quintana: «Voy a estar un par de años…»

Pues bien, este miércoles, Ana Rosa Quintana ha hecho un comentario que podría dejar entrever cuál será su futuro en Telecinco pese a este discreto arranque de ‘TardeAR’. Y es que tras tener un lapsus y saludar a una invitada con «buenos días» aseguraba que iba a estar mucho tiempo diciéndolo.

Así, Ana Rosa Quintana conectaba en directo con una experta en ciberseguridad a raíz del robo que han sufrido Sergio Ramos y Pilar Rubio. «Buenos días», le decía la presentadora a lo que Selva Orejón le respondía con un «buenas tardes».

«Hija, no me acostumbro nunca, voy a estar un par de años diciendo ‘Buenos días», soltaba entre risas Ana Rosa Quintana dejando entrever que se mantendrá en las tardes de Telecinco con ‘TardeAR’.