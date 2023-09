El as que consigue Paloma García-Pelayo en Antena 3 para batir a su exjefa Ana Rosa

Tras la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco con ‘TardeAR’, ‘Y ahora Sonsoles’ se ha reforzado con varias exclusivas llevándose el gato al agua de las audiencias. Este lunes, Sonsoles cebaba que Paloma García-Pelayo tenía una exclusiva que iba a dar mucho que hablar.

Así, Paloma García-Pelayo conseguía una bomba para ‘Y ahora Sonsoles’ con la que seguir dando la puntilla a la que fue su jefa hasta el pasado verano. Y es que cabe recordar que la periodista fue uno de los tres rostros que decidió dejar Telecinco y Unicorn Content para marcharse a Atresmedia junto a Beatriz Cortázar y Cruz Morcillo.

Curiosamente, las tres ex-colaboradoras de Ana Rosa en ‘El programa de AR’ han participado este lunes en ‘Y ahora Sonsoles‘. La última lo hacía en el primer tramo del programa. Mientras que Paloma García-Pelayo y Beatriz Cortázar coincidían una tarde más en el «Flash», la sección de crónica social.

«Paloma García-Pelayo trae un bombazo relacionado con Luis Miguel», anunciaba Sonsoles Ónega. «Tenemos una información exclusiva. Te voy a dar el primer titular que es el más importante. Luis Miguel ha pedido matrimonio a Paloma Cuevas», informaba la periodista provocando un revuelo en plató. Incluso hacía que Miguel Lago se sumara al equipo del ‘Flash’ y se pusiera bailar al ritmo de «Será que no me amas».

Tras ese primer titular, Paloma García-Pelayo contaba que Paloma Cuevas está feliz pero que por el momento ha rechazado la propuesta. «Paloma ha dicho que no de momento. Han hablado de boda, pero Paloma tiene sus prioridades. Prefiere esperar un tiempo, que todo se asiente y que esta nueva vida se consolide sobre todo teniendo en cuenta a su familia. Entiendo que es un sí, pero no. No de momento», explicaba la colaboradora.

«La noticia es que han hablado de boda, no de ahora, sino hace un tiempo. Pero de momento Paloma quiere esperar», insistía Paloma ante Sonsoles Ónega y el resto de compañeros de ‘Y ahora Sonsoles’.