Carmen Lomana fulmina a Ángel Cristo y a Bárbara Rey con esta demoledora frase

Carmen Lomana ha sido la última celebrity en manifestarse sobre la guerra que mantiene Ángel Cristo con su madre y con su hermana. Un conflicto que comenzó tras las brutales declaraciones del hijo de Bárbara Rey contra su familia en ‘¡De viernes!’.

Su posterior paso por ‘Supervivientes 2024′, lejos de calmar las aguas, hizo que se volvieran más turbulentas si cabe. En más de una ocasión dejó claro desde Honduras que no quería saber nada ni de su madre ni de su hermana y muchos menos recibir una llamada de ellas. Ahora que ya se encuentra en España tras su expulsión disciplinaria, la relación está completamente rota, como así confirmó la propia Bárbara Rey.

La vedette se mostró muy dura con su vástago después de que este luciera con orgullo en la cabeza una cinta como la que llevaba su padre, Ángel Cristo. No hay que olvidar lo mal que el domador se lo hizo pasar a Bárbara durante su matrimonio, con malos tratos incluidos. Por eso la artista no entiende cómo su hijo quiere emular a su padre.

Carmen Lomana, muy dura con Bárbara Rey y Ángel Cristo

Sobre todo esto se ha pronunciado Carmen Lomana, quien, al igual que Ángel, fue concursante de ‘Supervivientes’. En declaraciones a Europa Press, la celebrity ha reconocido que «lo pasé muy bien, me encantó y tal, pero ya son cosas pasadas. Yo no volvería». De esta forma deja claro que, si la llamaran para participar en ‘Supervivientes: All Stars’, declinaría la oferta.

Respecto a la actitud de Ángel Cristo en la isla, Carmen Lomana empatiza en cierto modo con él, ya que «está a pasar un hambre horrible». Pero lo que no puede entender es la actitud con su madre: «¡Qué pereza! Sí, le he visto con una cinta así, me recordaba a su padre».

Y emulando a Juan Carlos I con Chávez, ha espetado: «¿Por qué no se callan, como decía el rey? ¿Por qué no se callan y dejan de meterse? Pues los dos, en una familia, es muy feo que se dediquen a hablar el uno del otro». «Porqué me hacéis hablar de toda esta gente que me importa un comino», ha sentenciado la colaboradora televisiva.