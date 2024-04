«Me levanto y me voy»: Carmen Lomana fuerza a Griso a romper el guion por lo ocurrido en directo

Carmen Lomana ha amenazado con abandonar inmediatamente el plató de ‘Espejo Público’ por le encerrona a la que han estado a punto de someterle este jueves en ese intento por salvamizar la sección de ‘Más Espejo’ capitaneada por una ex de ‘Sálvame’ como Gema López.

La empresaria se ha sentado en el magacín de Susanna Griso para realizar su colaboración pertinente cuando le han comunicado que había llegado una información a la redacción que apuntaba que estaba vetada de la feria de abril de Sevilla. Algo que ha negado tajantemente, arguyendo que no ha acudido por el calor y las agobiantes concentraciones de gente.

Carmen Lomana se ha mostrado «aburrida de contestar a idioteces». «¿Cómo me van a vetar? Si no se puede vetar. Yo, lo de justificarme de mentiras y de gente… Que llamen o den la cara. El simple hecho de tener que justificarme me parece ridículo», ha exclamado la tertuliana, visiblemente molesta.

Gema López le ha informado a continuación que iban a emitir una pieza en la que se atestiguaba ese presunto veto. En ese momento, Lomana ha advertido con marcharse de inmediato: «Haced lo que queráis, pero a lo mejor me levanto y me voy». «No, hombre. Sé que estás pasando unas horas complicadas por un problema personal que te afecta mucho», le frenaba Miquel Valls.

«No es mío, pero sí me afecta. Pero que no es por eso, es que estoy harta. A las personas que trabajamos aquí tendríais que intentar no tirarnos por el suelo con mentiras de otros», ha sentenciado Carmen Lomana, harta de que ‘Espejo Pública’ le deje a menudo a los pies de los caballos.

«Ni el programa ni el director quieren incomodarte, ni crearte más tensión de la que tienes», se ha explicado Susanna Griso. Ante el tono bronco de la aristócrata y el amago de abandono, el programa de Antena 3 ha optado por no emitir ese vídeo y alterar la escaleta: «Cambiamos de tema».