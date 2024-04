Carmen Lomana se juega su puesto de trabajo con lo que dice de TVE tras fichar a Broncano

Ha sido, sin lugar ha dudas, la noticia televisiva de la pasada semana. El fichaje de David Broncano por TVE para las dos próximas temporadas. Un fichaje celebrado y criticado a partes iguales. Una de las más críticas con la incorporación del actual presentador de ‘La Resistencia’ a la cadena pública, ha sido Carmen Lomana.

Fue en el programa ‘Fin de Semana’ de la cadena COPE, en el que la socialité colabora, donde esta ha cargado duramente contra RTVE y David Broncano. Carmen Lomana se mostraba muy enfadada ya que siente que ha sido un despilfarro cuando a muchos otros periodistas y trabajadores de la cadena pública no les dan nada. De hecho, ella misma colabora en algunos programas de La 1, como en ‘D Corazón’.

La colaboradora no dudaba en apuntar directamente al Gobierno. «Estoy indignada con cómo el gobierno ha manipulado con Broncano y ha exigido que pongan a Broncano en TVE para fastidiar a ‘El Hormiguero’, así de claro, quitando quince minutos del telediario», criticaba.

«Estaba haciendo una cosa como de risas en un teatrillo de Madrid que tampoco tenía tanta audiencia», añadía, haciendo referencia a ‘La Resistencia’, el programa que David Broncano presenta en Movistar Plus+. Por eso, Carmen Lomana considera que el hecho de que «le paguen tanto es un disparate. Lo pagamos nosotros. La TVE es pública, a lo mejor me la estoy jugando, porque trabajo ahí, pero lo critico como lo hace casi todo el mundo que trabaja en la casa».

Carmen Lomana carga contra TVE: «De los sitios que peor pagan»

Además, dejaba claro que, en su opinión, no hay igualdad dentro de RTVE: «Es una vergüenza. En TVE es de los sitios que peor pagan y ni siquiera te envían un coche a buscarte y tienes que pagarte tú el taxi. Probablemente, cuando vaya mañana me dirán que no vuelva más, pero me da lo mismo».

Pese a todo esto, Carmen Lomana ha querido responder a las dos preguntas clásicas que Broncano hace en su programa a todos sus invitados. Es decir, cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria y relaciones sexuales que ha tenido en el último mes. Cuando un oyente le ha preguntado si se atrevería a responderlas, la colaboradora no ha dudado en hacerlo: «Lo del dinero a nadie le importa, no lo diría».

Sí que respondía mucho más claramente a la pregunta del sexo. «Mira, hago el amor las veces que puedo y cuando tengo ganas», sentenciaba. ¿La veremos acudir a ‘La Resistencia’ antes de que David Broncano de el salto a la cadena pública?