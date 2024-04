A Carmen Lomana se le oye soltar esto de su Semana Santa y Susanna Griso la debe parar

Susanna Griso no toleró el «feo comentario» que Carmen Lomana intentó colar este jueves en ‘Espejo Público’. La socialité quiso compartir una anécdota de sus vacaciones de Semana Santa en Marbella, pero lo que llegó a decir de una monja no sentó nada bien a la presentadora.

Lomana explicó que, durante el Viernes Santo, cuando intentó entrar a la Iglesia de La Encarnación «una mujer rubia» le paró los pies y le comunicó que para acceder, debía ser cofrade. E incluso cuando ofreció un donativo, esta se negó, lo que enfadó mucho a la empresaria.

«Me pareció una falta de educación y de cortesía», espetó Carmen Lomana, mientras Susanna Griso se mostraba algo confusa por la identidad de esta misteriosa mujer rubia. Entonces, explicó que era la hermana mayor de la cofradía y soltó un comentario que causó revuelo. «Mujer tenía que ser», sentenció Lomana.

Susanna Griso frena a Carmen Lomana: «Eso está mal»

Griso no dudó en reprender a su colaboradora por sus palabras. La presentadora no dudó en señalar el «comentario feo» de la socialité y trató de hacerla recapacitar. «Si te dejan entrar o no es por alguna cuestión. Lo de ‘mujer tenía que ser’ está mal», señaló la periodista muy contundente.

Sin embargo, Lomana no se achantó y siguió defendiendo en ‘Espejo Público’ la situación tan injusta que habría vivido en Marbella. Y es que, el programa llegó a contactar con la hermana mayor en cuestión, que se ha pronunciado tras el conflicto y ha negado haber expulsado a la socialité de la iglesia.

La monja en cuestión, ha aclarado que ese día en particular, la Iglesia de La Encarnación se encontraba cerrada al público por un evento privado. Y sobre el donativo, aclaró que la iglesia no lo aceptó ya que Lomana debería haberse hecho cofrade antes de intentar acudir al evento.