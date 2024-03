Alfonso Arús entra de lleno en la última polémica de Carmen Lomana dándole este palo

Carmen Lomana dejó muy claro lo que piensa sobre Aitana y su vida sentimental este fin de semana en COPE. La socialité sorprendió con su dura sentencia sobre la cantante y fue muy crítica con su historial de rupturas y relaciones. Y Alfonso Arús no tardó en sentenciar el dardo de la empresaria a la joven cantante en su programa de este lunes.

‘Aruser@s’ arrancaba su primera emisión de la semana recogiendo la polémica reflexión de Lomana sobre la intérprete de ‘Las Babys’. «Yo creo que tiene más peligro que él, porque Aitana cambia de novio como de ropa interior, constantemente», sentenció la celebridad refiriéndose a Sebastián Yatra, muy crítica con el historial amoroso de la cantante.

‘Aruser@s’ condena las palabras de Carmen Lomana

Carmen Lomana y Aitana

Sin embargo, los colaboradores de Alfonso Arús no recibieron muy bien en plató el polémico dardo de Carmen Lomana a la extriunfita. De hecho, los integrantes del magacín no dudaron en salir en defensa de la artista. «¿Qué tiene de malo eso? Puedes cambiar de novio las veces que quieras», comenzó señalando uno de los tertulianos.

«También es cierto que se le han adjudicado muchas veces novios que no han sido confirmados. Por ejemplo Biel Juste, no sabemos si es cierto», señaló Tatiana Arús, defendiendo a la artista de los rumores a los que suele estar sometida. «A veces no es novio, puede ser una relación esporádica», señaló otro tertuliano mientras de fondo ponían a Cepeda como ejemplo.

Fue entonces cuando uno de los colaboradores de la sección de ‘Zascas’ del programa dio con la posible clave de este desencuentro. «Carmen Lomana es muy seguidora de Yatra, por lo tanto el bueno siempre será él, no será Aitana», señaló el tertuliano del programa antes de que Alfonso Arús se pronunciase para zanjar el asunto.

«Pero bueno si no es malo cambiar de novio, entonces tampoco es malo, al revés, es bueno cambiar de ropa interior. Lo malo es no cambiar«, acabó reflexionando el presentador de ‘Aruser@s’, alineándose al ataque colectivo a las duras palabras de Lomana sobre la antigua concursante de ‘Operación Triunfo’.