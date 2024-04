Susanna Griso no se corta en manifestar esto de Isabel Gemio en directo tras su polémica

Susanna Griso se ha pronunciado de forma clara y directa sobre la discriminación por edad que Isabel Gemio denuncia que sufre. Laura Fa trajo la búsqueda de trabajo de la presentadora de nuevo a la mesa de debate de ‘Espejo Público’ y la periodista opinó sin dudarlo sobre el «edadismo».

Laura Fa, que ya tachó de «pedante» hace unos días a Isabel Gemio, retomó el tema esta semana contestando a la última réplica de la presentadora. «A lo mejor el edadismo funciona y existe en este país», sentenció Gemio tras ver respuestas como la de la colaboradora de ‘Espejo Público’ a su vídeo que relata su búsqueda de trabajo.

«A mi me da pena ella. Si no tienes trabajo, llega un momento en la vida en el que te tienes que preguntar por qué», contestó Fa en el programa de Antena 3 sintiéndose muy aludida por el resto del mensaje de la presentadora, que aseguró que no entendía cómo alguien podía ser feliz «poniendo a los demás a parir». Sin embargo, Susanna Griso no remó a favor de su colaboradora.

Susanna Griso para los pies a Laura Fa en su cruzada contra Isabel Gemio

Laura Fa continuó con su cruzada contra Gemio. «A lo mejor no tienes trabajo porque los jefes no te valoran o a lo mejor has hecho algo para no tenerlo. A mí sí que me da pena que alguien así tenga que recurrir a las redes», señaló la periodista del corazón. Entonces, la presentadora de ‘Espejo Público’ decidió pararle los pies.

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

«Pero Laura, tú sabes que ella se queja del edadismo. Es verdad que hay presentadoras que la han superado y han seguido presentando programas matinales. Todos tenemos nombres en la cabeza», comenzó explicando Susanna Griso, que decidió romper una lanza a favor de la veterana presentadora.

«Pero en otras profesiones hay mujeres que de repente te quedas fuera del mercado y no sabes por qué y te cuestionas ‘Oye, por qué alguien no aprovecha tu talento’. Es verdad que tiene una trayectoria televisiva y radiofónica…», sentenció la periodista, muy crítica con la dureza que Laura Fa estaba teniendo.

Gema López quiso entonces entrar en el debate. «El recurso de ‘Me pasa esto por ser mujer’ me parece que a veces es oportunista. Julia Otero incluso ha pasado una enfermedad», señaló la colaboradora. «A lo mejor llevarme mal con todo el mundo me pasa factura. Es una realidad, a mí nadie me ha hablado bien de ella. Que le salga esa rabia tampoco dice nada nuevo», apuntó Laura Fa volviendo a reiterarse en su postura.