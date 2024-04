Un invitado la emprende contra ‘Espejo Público’ y denuncia el racismo del programa

Susanna Griso tuvo que entonar el mea culpa ante las acusaciones de racismo de un invitado. ‘Espejo Público’ conectaba con Serigne Mbayé, activista y exdiputado de Unidas Podemos para debatir sobre el despliegue policial en Lavapiés. Pero además de señalar el acoso sistemático que reciben las personas racializadas en la zona, acabó acusando al propio programa de utilizar un lenguaje racista.

En mitad de su intervención, en la que Griso conectó con su invitado en directo desde Lavapiés, Mbayé decidió poner el foco en el propio programa de Antena 3. «Hablar de gente de color no es adecuado. Si usted es una profesional que está en un plató de televisión, tiene que saber lo que es racismo o no», comenzó señalando el secretario de antirracismo.

Un activista carga contra ‘Espejo Público’: «Hay mucho lenguaje racista aquí»

«Denunciamos el racismo, porque usted es racista por usar estos términos. Gente de color yo creo que es usted. Siempre lo decimos, hay un lenguaje racista cuando habláis de personas racializadas. Tenéis que hablar de las personas tal como son, somos negros, no gente de color. La gente de color no existe«, espetó el invitado de ‘Espejo Público’, que dejó a la presentadora sin palabras.

Serigne Mbayé, Susanna Griso y Beatriz de Vicente en ‘Espejo Público’

Sin embargo, Beatriz de Vicente, colaboradora habitual del programa, no dudó en responder a las acusaciones del activista. «Para conseguir que alguien sea racista no bastan con acusarla de ello, pero lo que tiene que hacer este señor es demostrarlo», comenzó explicando la abogada, decidida a invalidar el punto de vista del invitado.

«No me voy ni a dar por ofendida. Si le llamo negro, se siente ofendido. Si le llamo persona de color, se siente ofendido. Yo soy de color blanco y usted es de color negro, no es ningún insulto. En absoluto soy racista, me acusa sin prueba, pero no voy a pelearme con usted por eso», sentenció la tertuliana de ‘Espejo Público’.

Pero Serigne Mbayé no estaba dispuesto a dejar que su mensaje se perdiese en el ruido del plató. «Nosotros nunca nos referimos a las personas blancas como personas de color blanco», señaló el activista. «Siempre usan términos como personas de color, pero lo siento mucho, no somos personas de color. Intenta llamarnos mejor personas negras», continuó explicando el invitado antes de lanzar su última advertencia.

«Hay mucho lenguaje racista aquí, pero se puede aprender. Aprende o fórmate antes de estar en un plató de televisión hablando de la gente de esta manera», sentenció de forma contundente Mbayé. Entonces, la presentadora de ‘Espejo Público’ decidió pronunciarse. «Acepto el comentario y me lo aplico, pero sí que te digo que normalmente se dice persona de color porque nos parece menos ofensivo que negro», señaló Susanna Griso intentando justificar a su compañera.

«No, yo soy una persona negra y vosotros sois personas blancas. Usar de color es otra cosa. Normalizarlo es vuestra idea, pero es una idea racista y así os lo decimos. Usáis también muchas otras expresiones como merienda de negros u otras con la palabra negro, todas son negativas siempre», continuó explicando el invitado.

«Lo que pido es que lo penséis un poco y os forméis sobre ello, que estamos en el siglo XXI», terminó señalando Mbayé. «Tiene razón», reconocía Susanna Griso antes de recibir un último apunte del activista. «Hay que reconocer lo que usáis y lo que hacéis para poder seguir adelante, porque si no no cambiamos esta situación», añadió el invitado de ‘Espejo Público’

Finalmente, Beatriz de Vicente tomó de nuevo la palabra para ofrecer sus disculpas. «Tomo nota. No lo he dicho en ningún momento con la intención de ofenderlo, pero si usted me dice que esto es así, a partir de ahora hablaré de las personas negras de ese modo y no como gente de color. Es algo que he aprendido hoy», explicó la abogada para dejar clara su rectificación.

