Gema López causa preocupación en ‘Espejo Público’ tras su mareo en pleno directo

Gema López ha dejado muy preocupados a sus compañeros de ‘Espejo Público’ este miércoles. La presentadora de la sección ‘Más Espejo’ se encontraba adelantando los temas del tramo social del programa cuando de repente lanzó una seria advertencia. La periodista confesó entonces a sus compañeros que se estaba mareando, llegando a paralizar el programa por su malestar.

Las últimas imágenes de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en ropa interior en mitad de la playa han causado furor. Tanto, que los colaboradores de ‘Espejo Público’ no perdían la oportunidad de comentar la sonada portada de Diez Minutos este miércoles. «Tenemos tanta tela que cortar…», adelantó López antes de entrar en el debate.

Los tertulianos debían debatir sobre si las fotografías habían sido pactadas o no, pero el programa se fue pronto por otros caminos. «Estamos hablando de Carlo, pero es que ahora vamos a hablar de su hermano, que está también relacionado con una famosa muy famosa. Y es que Carlo ha estado en prisión por estafa», comenzó explicando Gema López.

Gema López: «Perdonadme, lo voy a contar…»

«El hermano está acusado de intento de asesinato y yo me pregunto cuantos hermanos de Carlo quedan libres para que las famosas se echen a temblar», bromeó la copresentadora de ‘Más Espejo’ mientras procedía a adelantar el resto de asuntos que iban a tratar pensando que tenía que dar paso a un bloque de publicidad.

Gema López en ‘Espejo Público’

Pero la periodista fue rápidamente corregida por Lorena Gómez. «Podemos continuar con todo este árbol genealógico, que me dicen que tenemos unos minutos más», le indicó la presentadora a Gema López, que intentaba escuchar su pinganillo con cara de confusión. Entonces, la excolaboradora de Sálvame ha decidido sincerarse con los espectadores sobre lo que acababa de ocurrir.

«No… perdonadme, una cosa, lo voy a contar. Hoy estoy un poco mareada y he entendido que teníamos que ir a publicidad, pero que cebara muchas cosas y me he vuelto loca. Perdónenme, a ver si no me mareo«, confesó López algo avergonzada delante de sus compañeros, que se quedaron preocupados cuando la periodista se levantó hasta la pantalla.

«A ver si se nos cae», advirtió preocupada Lorena Gómez. Sin embargo, aunque con algo de fatiga, Gema López comenzó a repasar el árbol genealógico de los Costanzia y sus respectivas parejas famosas con cierta normalidad hasta que llegó el momento de pasar a publicidad.