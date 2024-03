El incendiario aviso de Alessandro Lequio a Alejandra Rubio sobre Carlo Costanzia

Alessandro Lequio continúa su cruzada contra Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. El pasado viernes, el italiano aprovechó las últimas noticias sobre la familia del actor para lanzar una pulla a la hija de Terelu Campos. El colaborador de ‘Vamos a ver’ se hizo eco en su Instagram de la nueva detención de uno de los hermanos de Costanzia en Italia.

No es la primera vez que Lequio lanza alguna que otra pulla desde que el romance entre Alejandra Rubio y el hijo de Mar Flores salió a la luz. Pero esta vez, el tertuliano se ha pronunciado sobre los problemas de los Costanzia con la justicia. Y es que, hace una semana, Pietro, uno de los hermanos por parte de padre del actor fue detenido por presunto intento de asesinato.

«Las mejores familias tienen una oveja negra, pero cuando una familia es todo un rebaño de ovejas negras es que algo falla», comenzó señalando Alessandro Lequio en su publicación. Unas palabras que este lunes cobran importancia, ya que Rocco, otro de los hermanos de Carlo, ha sido también detenido en Italia.

Alessandro Lequio carga como nunca contra los Costanzia

Pero el italiano no se quedó ahí. «Cuando en una familia uno de los miembros comete un delito, el resto por necesidad mental se vuelve obsesivo por respetar la ley y hacer las cosas bien. Cuando esto no ocurre en la familia no se ve mal el delito», reflexionó el tertuliano de ‘Vamos a ver’. Y es que el italiano no dudó en pronunciarse de lleno sobre Pietro en su post.

«Una cosa es tener un tropezón, pero este se fugó de Barcelona porque la cosa pintaba mal y en Turín la cosa fue a peor», señaló Alessandro Lequio. Aunque el italiano repartió por igual entre todos los familiares. «Los dos hermanos tienen una vida de progresión delictiva, y aunque todos podemos rehacer nuestras vidas, la actitud está clara», sentenció Lequio.

Entonces, el ex de Mar Flores se pronunció sobre el pasado delictivo del nuevo amor de la hija de Terelu Campos. «Entre sus pleitos con Mar Flores y los delitos de sus hijos, Carlo padre lleva toda la vida gastando su exigua fortuna en abogados», señaló el tertuliano justo antes de dirigirse a Alejandra Rubio.

«Haciendo un guiño a la encantadora Alejandra, le diría que en esa familia todos utilizan el mismo modelo de pijama», bromeó Alessandro Lequio. A raíz de este comentario, cabe recordar que Carlo Costanzia está cumpliendo actualmente una condena de 21 meses por un delito de estafa relacionado con la compra-venta de coches de lujo. Es por esto que el hijo de Mar Flores lleva una pulsera telemática y está obligado a pasar las noches en un centro de reinserción social de Madrid.