Terelu Campos explota así ante la cruel insinuación de Alessandro Lequio contra ella

Terelu Campos no está nada contenta con lo que Alessandro Lequio ha dicho sobre ella estas semanas. La colaboradora de ‘Mañaneros’ ha acabado pronunciándose sobre las muchas burlas que recibió por parte del italiano durante su tiempo ingresada. La hermana de Carmen Borrego ha dejado muy claro su enfado con el colaborador de ‘Vamos a ver’ por su falta de tacto con su estado de salud.

Alessandro Lequio se tomó la libertad de hacer alguna que otra broma sobre el estado de salud de la tertuliana durante su tiempo en el hospital. «Dicen que iba con una especie de pijama azul de raso, sin bata ni mascarilla, y que tenía muy buen aspecto. De ahí que sale y se fuma un pitillo», explicó el italiano en ‘Vamos a ver’ sobre la última hora de Campos.

Terelu Campos saca a la luz su enfado con Lequio

Estas insinuaciones no hicieron especial ilusión a Terelu Campos, que ya se pronunció al respecto el pasado domingo 17 en ‘D Corazón’. «Todas las cosas respiratorias y del pulmón no son cualquier cosa, evidentemente, yo tampoco contribuyo mucho con algún vicio muy malo. Llevo nueve días sin fumar a pesar de lo que digan en otros sitios«, espetó la presentadora.

Terelu Campos en ‘D Corazón’

Y aunque no menciona al colaborador de ‘Vamos a ver’, la tertuliana de Jaime Cantizano ha dejado claro que había escuchado sus burlas una vez más en la última entrada de su blog de Lecturas. «No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Solo me refiero con la ligereza que hace alguno de lo que hago o no en un hospital«, ha empezado escribiendo. «Yo cumplo, he cumplido y cumpliré rigurosamente las normas, no solo las hospitalarias, sino de convivencia», añade la comunicadora, muy crítica con quiénes criticaron su comportamiento en el hospital.

Y aunque prefiere no ahondar en el tema, ni señalar a Alessandro Lequio, la antigua colaboradora de ‘Sálvame’ lanza otro dardo más a su excompañero de Telecinco. Terelu ha asegurado que, en sus intervenciones televisivas, intenta tratar siempre con «esmero, rigurosidad y cariño» a todas las personas de las que habla en los programas.

«Mucho más cuando lo hace alguien que no ha recibido ni un zarpazo mío cuando en sus peores momentos, muchas ‘fieras’ quisieron hacerle sangre, y mucha», asevera Terelu Campos, que prefiere colmar de elogios a la mujer del televisivo. «Ojalá se te hubiera pegado una décima parte, de la gran mujer, de la gran persona, de la gran profesional, gran madre y del cariño y buenas palabras que tiene», ha sentenciado la colaboradora de ‘Mañaneros’.