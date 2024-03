Lydia Lozano se planta de raíz en ‘Mañaneros’ cuando le preguntan por esto de Paz Padilla

Lydia Lozano ha tenido que enfrentarse a su última metedura de pata en ‘Mañaneros’. El espacio que ha presentado este martes Marc Santandreu en ausencia de Jaime Cantizano, ponía las imágenes de su colaboradora en el podcast de Carlota Corredera en las que se enteraba de que Víctor Elías es primo de Letizia Ortiz pese a que llegó a entrevistar a su adre en el ‘Deluxe’.

Tras ello, Eduardo, el ‘becario’ de ‘Mañaneros‘ sometía a Lydia Lozano a un test para saber si estaba puesta en diferentes temas o sigue tan perdida como cuando llegó a anunciar la muerte de José María Manzanares en ‘Sálvame’ cuando llevaba años muerto.

«Lydia te vamos a hacer un segundo test para darte una segunda oportunidad», le advertía el becario de ‘Mañaneros’. «¿Qué colaboradora no repite nunca modelito?» era la primera pregunta. «¿Qué presentador de Albacete se acaba de jubilar?», le preguntaban a lo que Lydia Lozano sin dudarlo respondía que Pedro Piqueras.

Era después cuando le hacían una pregunta sobre Norma Duval después de su rifirrafe en ‘Baila como puedas’. «Norma tenía un cuerpazo y lo sigue teniendo», aseveraba ella. «¿Te cae muy bien no?», le preguntaba el becario mientras Marina Bernal soltaba que «como jurado es estupenda». «Anoche fue insoportable», sentenciaba Lydia después de que le llamara «paquetillo» y le hiciera llorar tras su último baile.

«Yo no lloro porque me llame paquetillo en sí, sino porque en ese momento hacemos 14 horas de grabación, y Yolanda Ramos se levantó y dice ‘yo sé que Lydia tiene la espalda operada, las cervicales’ y me dio el típico beso que necesitas en ese momento y Yolanda le dijo que le pareció mal que me llamase paquetillo cuando creo que me subí muy bien y cuando das tantas vueltas acabas así y te puedes caer», recalcaba Lydia Lozano.

Lydia Lozano responde a si le gustaría trabajar con Paz Padilla

Después, el becario de ‘Mañaneros’ proseguía con el test. «¿Qué dos compañeras, amigas tuyas, la ‘montaron’ en ‘business’ de camino a Miami?», le preguntaba en clara alusión a lo que sucedió al ir a grabar ‘Sálvese quien pueda’. «Terelu va siempre en ‘busines», respondía Lydia. «Pero, que la liaron», le replicaba su compañero sin lograr que Lydia Lozano quisiera mojarse.

«Es un viaje muy largo. La puedes liar. Puede que no te guste la película, pues que las bebidas no te gusten porque están calentitas…», aseveraba Lydia sin querer dar nombres después de mencionar a Terelu y a Belén.

Y cuando Lydia Lozano creía que ya había pasado el test, el becario sorprendía a la colaboradora con otra pregunta. «Te gustaría que Paz Padilla fuera tu nueva compañera en ‘Mañaneros’?«, le cuestionaban. «No», respondía de forma tajante ella. «Estoy muy a gusto con toda esta gente, no quiero más gente, no necesito más, estoy encantada», sentenciaba.