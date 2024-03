Norma Duval hizo llorar a Lydia Lozano en ‘Baila como puedas’ dando donde más duele

No ha sido la mejor noche para Lydia Lozano en la segunda entrega de ‘Baila como puedas’, que TVE emitió este lunes 18 de marzo. La excolaboradora de ‘Sálvame’ no ha podido reprimir las lágrimas ante las duras palabras de Norma Duval, una de las miembros del jurado.

Junto a Lydia, el Maestro Joao, Ana Guerra, Álvaro Muñoz Escassi, Fabiola Martínez, Jaime Astrain, Nicolás Vallejo- Nágera y Sabrina Salermo se prepararon nuevas coreografías con las que sorprender a los espectadores y a los miembros del jurado. Los jueces, Norma Duval, Rafa Méndez, Yolanda Ramos y Beatriz Luengo, cada vez son más exigentes con los concursantes.

Norma Duval hace llorar a Lydia Lozano: «Me ofende»

Sin embargo, cuando llegó la valoración de Lydia Lozano, los miembros del jurado llegaron a discutir al no estar de acuerdo los unos con los otros. Norma Duval era la más dura con la actual colaboradora de ‘Mañaneros’: «Cuando subes arriba en el porté, pareces un ‘paquetillo’. Te tienes que subir con más elegancia. Me encanta que hayas hecho este baile porque es tu número, es tu personalidad. Tú vas a mejorar y espero que lo hagas. Estás en el camino y todavía te queda».

Ante estas palabras de la exvedette, la ex colaboradora de ‘Sálvame’ rompía a llorar: «Hay mucha técnica aquí. En este baile me he sentido pletórica y muy bien. Yo no soy vedette, yo soy periodista. ¡No se me puede llamar ‘paquetillo’ porque a mí me ofende!».

En ese momento, otra de las miembros del jurado, Yolanda Ramos, salía en defensa de la concursante, llevando la contraria a su compañera de mesa. «Se ha pasado mucho tiempo trabajando en un lugar, y que en 24 horas tenga que hacer esto con los problemas físicos que tiene, eso no es ‘paquetillo'», aseguraba la cómica. Cabe recordar que hace unos años Lydia Lozano tuvo que ser operada de la espalda por una lesión.